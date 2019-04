Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat o motiune prin care cer o dezbatere in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), in vederea declararii ”persona non grata” a ambasadorului american in Germania Richard Grenell, un sustinator aprig al presedintelui Donald Trump, se arata in text, dezvaluit de tabloidul…

- Intr-o localitate din New York (Statele Unite), persoanele sub 18 ani care nu au fost vaccinate nu vor avea voie sa mearga in locuri publice!Ed Day, director al departamentului de comunicare din localitatea Rockland County (New York) a oferit mai multe detalii și a explicat ca acest

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a criticat virulent luni Cuba si Rusia pentru sprijinul acordat presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care Statele Unite incearca sa-l determine sa plece de la putere, informeaza AFP preluat de agerpres. Americanii susțin ca zeci de mii de soldați cubanezi…

- Statele Unite au promis o "reactie rapida" la orice "amenintare, violenta sau intimidare" impotriva opozantului venezuelean Juan Guaido, recunoscut de Washington ca presedinte interimar, la intoarcerea acestuia la Caracas, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește și: Anuntul…

- Japonia se confrunta la ora actuala cu cea mai mare epidemie de pojar din ultimul deceniu. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca eforturile globale de stopare a virusului dau greș în mare parte din cauza scepticismului fața de vaccinuri, informeaza The Guardian. Peste…

- Statele Unite au promis, in cadrul negocierilor, reducerea la jumatate a trupelor americane din Afganistan in urmatoarele luni, afirma un reprezentant al insurgentilor talibani afgani, citat de agentiile RIA Novosti si Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Consultanții au apasat butonul de…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- In Romania, in acest sezon, s-au inregistrat 54 de decese cauzate de gripa (20 in ultima saptamana) și 894 cazuri de gripa (dintre care 372 in ultima saptamana), potrivit celui mai nou bilanț dat publicitații de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de infecții…