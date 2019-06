Epidemie de encefalită în estul Indiei Desi guvernul local a recunoscut izbucnirea epidemiei si a subliniat necesitatea luarii de masuri, acesta a confirmat doar 11 decese provocate de encefalita.



Cu toate acestea, mass-media locala a declarat ca cel putin 53 de copii au murit in ultimele 10 zile si 36 in ultimele 48 de ore din cauza epidemiei de encefalita in districtul Muzaffarpur.



Potrivit informatiilor aparute in presa, peste 150 de copii au fost internati in mai multe spitale, fiind suspectati de encefalita. Majoritatea copiilor provin din zonele rurale.



Oficiali au declarat ca epidemiile de encefalita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principala formatiune rivala, Partidul Congresului, va avea doar 52 de deputati, iar liderul sau, Rahul Gandhi, nu a fost ales in noul legislativ in circumscriptia sa traditionala din statul Uttar Pradesh din nord, unde a pierdut in fata unei reprezentante a BJP. El va fi totusi deputat, deoarece…

- BJP a obtinut cel mai bun rezultat din istorie si va avea 303 parlamentari din totalul de 542.Principala formatiune rivala, Partidul Congresului, va avea doar 52 de deputati, iar liderul sau, Rahul Gandhi, nu a fost ales in noul legislativ in circumscriptia sa traditionala din statul Uttar…

- Obezitatea reprezinta la ora actuala una dintre cele mai frecvente boli cu care se confrunta intreaga omenire, iar studiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii arata ca 39% dintre adultii planetei sunt supraponderali, in timp ce 13% sunt chiar obezi. Majoritatea populației lumii traiește in țari unde…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, insa avertizeaza ca deficitul bugetar s-ar putea adanci la 3,4% din PIB in 2019, se arata intr-un comunicat…

- Ministrul Natalia-Elena Intotero a prezentat campania "Informare acasa! Siguranta in lume!" editia 2019, in judetele Arad si Timis. Demnitarul s-a intalnit astazi, 11 aprilie, la Colegiul National "Moise Nicoara" din Arad, cu peste 200 de elevi, studenti si directori ai liceelor din judet pentru a le…

- Scandalul dezinfectanților retrași continua. Firma acuzata ca a vandut spitalelor dezinfectanți ineficienți acuza laboratorul Centrului Național de Sanatate Publica din Iași, ca a emis rezultate incorecte.

- Epidemia de Ebola din nord-estul Republicii Democratice Congo a dus la moartea a 100 de persoane in trei saptamani, si la peste 700 de decese de la momentul declararii, la 1 august, a anuntat Ministerul local al Sanatatii, relateaza AFP, potrivit news.ro."De la inceputul epidemiei, cumulul…

- Calin Popescu Tariceanu declara ca protestul pentru autostrazi #șieu este justificat, in condițiile in care statul nu a construit destule șosele moderne. ”Daca ești ministru si nu te duci pe santier sa verifici stadiul lucrarilor, sa-i biciuiesti putin pe aia, nu se face nimic”, spune liderul ALDE,…