- Gripa a facut alte victime. Doi barbati din judetul Mures, unul in varsta de 40 de ani si altul, de 50 de ani au murit. Oamenii aveau si alte afectiuni si nu se vaccinasera. E alerta in toata tara. In Capitala, camerele de garda ale spitalelor de boli infectioase sunt pline.

- O familie din Pascani, judetul Iasi, unde nu lucreaza niciunul dintre membri, primeste, din partea Primariei, ajutoare in valoare de aproximativ 4.000 de lei, acestea reprezentand bani si produse alimentare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Au fost inregistrate patru noi decese din cauza gripei. In total, de la inceputul sezonului rece, opt persoane au murit in acest context, potrivit datelor publicate de Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste judetul Alba, de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ianuarie au…

- Localnicii si turistii care strabat judetul Sibiu, prin orasul Agnita, pentru a ajunge în judetul Mures, pâna la Sighisoara, vor avea o sosea mai buna din 2021, dupa ce joi s-a semnat un contract de modernizare a acestui drum, cu bani europeni, în valoare de peste 118 milioane de lei.…

- Vicepreședintele PSD Alba, Victor Negrescu, va coordona domeniul afacerilor europene la nivel național și in cadrul Cabinetului condus de Viorica Dancila. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a precizat ca procesul de organizare a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care…

- Epidemia de gripa din SUA, considerata cea mai severa din ultimii ani, a provocat deja moartea a 30 de copii in intreaga tara, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, CDC).

- Mii de locuințe din județul Alba au ramas fara curent electric dupa viscolul și ninsorile de miercuri. In judetul Alba, 2.195 de utilizatori au ramas fara curent electric, iar 78 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte. Revenim cu amanunte.

- CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. UPDATE ora 07:10. De la ora 3 ninge viscolit in tot județul Constanța, transmite corespondentul Libertatea.…

- DN1R, denumit Transursoaia, intre Poiana Horea (judetul Cluj) si Matisesti (judetul Alba), pe tronsonul kilometric 58 – 62, este inchis in perioada de iarna, din cauza nivelului scazut de viabilitate, anunța Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Read More...

- ATITUDINE… Prezent la Iasi, la evenimentul organizat de societatea civila locala pentru sprijinirea construirii Autostrazii Iasi-Tg. Mures, deputatul liberal Daniel Olteanu a sustinut cauza Vasluiului si a Moldovei unite, argumentand ca decalajul care separa Moldova de regiunile dezvoltate nu poate…

- Un sfert dintre cei care si-au pierdut viata din cauza rujeolei, in Romania, in ultima perioada, nu aveau conditii preexistente, adica afectiuni anterioare acestei boli. Majoritatea celor 38 de pacienti care si-au pierdut viata nu erau insa vaccinati. Poitrivit situatiei raportate de Centrul Național…

- Aproape 150.000 de turisti s-au cazat in judetul Alba, in primele 10 luni ale anului 2017, potrivit celor mai recente date ale Directiei Regionale de Statistica (DRS). Durata medie a sejurului a fost de doua zile, mai mare fata de anul trecut. In perioada ianuarie-octombrie 2017, in unitatile turistice…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana in 5 ianuarie, a ajuns la 10.307, in crestere cu 28. In total, 37 de oameni si-au pierdut viata din cauza acestei boli. Al 38-lea deces posibil cauzat de rujeola se afla in curs de investigare, pentru confirmare. Este vorba despre…

- O șoferița a fost ranita, in cursul nopții trecute, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN 7, in Alba, la limita cu județul Hunedoara. Potrivit Poliției Alba, tanara era singura in mașina. ”Accident DN7 la limita cu judetul Hunedoara. O șoferita de 23 de ani a pierdut controlul autoturismului si s-a…

- In mai putin de o saptamana, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Procurorii DNA l-au trimis, joi, in judecata pe deputatul PSD Mihai Valentin Popa. Conform procurorilor, parlamentarul a facut presiuni asupra unui primar al unui municipiu din judetul Brasov pentru a nu schimba din functie o persoana din conducerea unui spital, protejata a sa, iar fiindca edilul nu…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat finantarea unui proiect ce va oferi acces imbunatatit la apa potabila in judetul Alba, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, 106.500 de locuitori din judetul Alba vor avea…

- „Sunt intrigat de faptul ca domnul Marinel Cionca se tot plange de Guvernul PSD-ALDE, insa nu este deloc interesat de proiectele pentru care Ministerul Dezvoltarii aloca fonduri comunitaților din județul Arad. Am avut o intervenție in Camera Deputaților, cerand Ministerului Dezvoltarii detalii despre…

- Acum cateva saptamani, pe retele de socializare faceau furori cateva fotografii cu ornamente de Craciun montate deasupra strazilor de orasul Filiasi. A fost vorba de niste aranjamente in forma de chiloti, pe care la scurt timp primaria le-a dat jos. Situatia se repeta in Gorj: Primaria orasului Targu-Carbunesti…

- In ultima saptamana, au fost raportate peste 100 de noi cazuri de imbolnaviri cu rujeola. Nu a fost vreun alt deces inregistrat. In judetul Alba, de aproximativ trei luni, nu au mai fost raportate noi imbolnaviri. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 8…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei valabila, luni, pana la ora 10.00, in județul Alba. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, in județ se vor semnala ploaie și lapovița care izolat va favoriza depunerea de polei.…

- La nivelul tarii sunt șase drumuri nationale cu circulatia inchisa. 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 - 131, in perioada 01.11.2017 - 30.06.2018, conform Regulamentului de Functionare nr. 524/2015; 2.…

- Doi barbati, unul din judetul Mures, celalalt din Bucuresti s-au ales cu dosare penale in Alba, dupa ce au condus autoturisme, fara a avea permis. Potrivit IPJ Alba, in 7 decembrie, in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza comunei Sancel,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, doua atenționari nowcasting Cod galben de ceața, valabile in șapte județe, intre care și Alba, din centrul și vestul țarii, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zonele joase ale județelor Alba, Harghita,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Sighisoara este oprita total la kilometrul feroviar 251+700 de metri, la iesirea din statia Cata catre Rupea (in judetul Brasov). Restrictia a fost impusa…

- Amintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale inchise, respectiv: 1. DN7C Transfagarasan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 - 131, in perioada 01.11.2017 - 30.06.2018, conform Regulamentului de Functionare nr. 524/2015; 2. DN67C Transalpina…

- Un barbat din judetul Alba , localnic al comunei Bistra a facut un gest cu totul neasteptat. Acesta si-a dat foc la casa in care locuia, cu riscul ca focul sa se extinda si la alte case. Cand au ajuns pompierii barbatul a facut ceva de neimaginat.

- Trei oameni au fost raniti, luni seara, in urma unui accident produs pe DN14, in judetul Mures, si in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora circulatia rutiera este oprita pe DN14, intre localitatile…

- Politistii rutieri din Alba au depistat si sanctionat contraventional, miercuri, in cinci ore, 30 de conducatori auto care au depasit limita legala de viteza. Actiunea a fost organizata pe DN 7, in colaborare cu Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, iar aparatele de masurare a vitezei au fost…

- Situatia platilor efectuate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene MDRAPFE in lunile septembrie si octombrie arata celor interesati faptul ca la capitolul "Transferuri", printre multiplii beneficiari n.r. unitati administrativ teritoriale sau consilii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Desi exista (in zona montana) artere pe care circulatia rutiera se desfasoara…

- Situația drumurilor, in dimineața zilei de 28 noiembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de marți, 28 noiembrie, nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile.…

- La data de 22 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud, i-au identificat pe G.G. de 35 de ani din localitatea Fantanele, judetul Mures, G.T. de 19 ani din localitatea Brau, judetul Hunedoara, G.I. de 25 de ani din localitatea Tarnaveni, judetul Mures si…

- Patru barbați din judetele Mures si Hunedoara sunt cercetati pentru inselaciune, la Abrud. I-au promis unui pensionar ca ii monteaza jgheaburi noi la casa, dar au facut lucrarea doar pe jumatate si au cerut mai multi bani. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politistii de investigatii criminale din cadrul…

- Miercuri au fost efectuate 15 perchezitii in judetul Alba, la domiciliile unor persoane fizice, la sediile sociale ale unor firme implicate, precum si la sediul unei institutii publice. Vor fi puse in executare 8 mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T.…

- Consiliul Judetean Cluj aduce la cunostinta participantilor la trafic si a locuitorilor din zona faptul ca pe drumul judetean DJ 107M Luna de Sus (DN1) – Vlaha – Savadisla – Sacel – Baisoara – Iara – Buru – limita cu judetul Alba se afla in plina desfasurare lucrari de intretinere curenta si reparatii…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, duminica, pe raza localitații Miraslau, județul Alba.Conform primelor informații, un șofer clujean nu ar fi respectat distanța regulamentara fața de autoturismul care îl preceda, intrând pe contrasens.Din…

- Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii septembrie 2017 a fost in Regiunea Centru de 658.949 persoane, mai mare cu 3,0% fata de efectivul salariatilor de la sfarsitul lunii septembrie 2016, respectiv cu 19.330 persoane mai mult. In cadrul Regiunii Centru, cea mai accentuata crestere a efectivului…

- Numarul deceselor in Romania din cauza rujeolei a ajuns la 36. Cel mai recent a fost inregistrat in judetul Ialomita. Au fost si 78 de noi cazuri de imbolnaviri, in tara. In judetul Alba, de mai bine doua luni, nu au mai fost raportate noi imbolnaviri. Al 36-lea deces cauzat de rujeola, confirmat serologic,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din judetul Mures s-a ales cu dosar penal in Alba. A fost prins de politie, fara carnet, pe drumul judetean, la Gabud. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii Postului de Politie Noslac, in timp ce actionau pe D.J. 107G pe raza localitatii Gabud, l-au depistat pe un barbat…

- Politistii din Alba Iulia au identificat si retinut un tanar, din judetul Mures, ce este banuit de comiterea a doua furturi din autoturisme parcate pe raza municipiului Alba Iulia. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 14 noiembrie a.c., politistii de…

- Focarul de rujeola a fost localizat in doua localitati din apropierea orasului Sighisoara, Vanatori si Albesti. Focarul de rujeola a fost localizat in doua localitati din apropierea orasului Sighisoara, Vanatori si Albesti.

- Niciun caz de imbolnavire cu rujeola nu a mai fost inregistrat in Alba in ultimele doua luni. De la inceputul epidemiei in Alba au fost confirmate 187 de cazuri, in vreme ce la nivel național au fost inregistrate peste 9.800, potrivit datelor Centrului Național de Sanatate Publica. ”Numarul total…

- In ultima saptamana, alte aproape 100 de persoane s-au imbolnavit de rujeola. Cele mai multe cazuri noi au fost inregistrate in judetul Mures. In Alba, de doua luni, nu au mai fost raportate noi imbolnaviri. De asemenea, numarul deceselor a ramas tot 35, la fel ca acum doua saptamani. Numarul cazurilor…

- Aproape o suta de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, cele mai multe, respectiv 20, in judetul Mures. Alte patru judete au avut peste zece cazuri confirmate prin analize de laborator, dar nu s-a mai inregistrat niciun deces. Numarul total de cazuri inregistrate depaseste 9.800…