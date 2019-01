Stiri pe aceeasi tema

- In Romania a fost declarata epidemie de gripa. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in cadrul unei conferinte de presa, care a avut loc azi dimineata. Oficialul a mentionat ca pragul epidemic a fost depasit timp de trei saptamani.

- Alti trei barbati, in varsta de 57, 62 si 78 de ani si trei femei in varsta de 34, 62 si 63 de ani, din judetele Salaj, Sibiu, Prahova si Bucuresti, au murit din cauza gripei, anunta marti seara Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP). Numarul deceselor a ajuns astfel la 54.

- Inca trei oameni au murit din cauza gripei. Astfel, numarul celor ucisi de virus a ajuns la noua.In total, in acest sezon, au fost inregistrate 541 de cazuri de imbolnaviri.PUBLIKA.MD aminteste ca Romania este la un singur pas de epidemia de gripa.

- In Bulgaria urmeaza sa fie declarata epidemie de gripa in regiunea Vidin, la granita cu Romania, dupa ce masura a fost deja luata in Ruse. 12 oameni, printre care si un copil de 5 ani, au murit din cauza bolii, scrie digi24.ro.Este epidemie si in numeroase regiuni din Ungaria.

- Gripa se raspandește amenințator in Ucraina. Potrivit unui raport al Ministerului ucrainean al Sanatatii, de la inceputul anului, 19 oameni au murit. Printre cei care si-au pierdut viata se numara o femeie insarcinata si trei copii.

