Epidemia de Ebola pare de neoprit în statele din Africa În ciuda finanțarii de milioane de dolari și existenței unui vaccin eficient, Ebola se raspândește în noi provincii din regiunea Congo iar în aceasta luna epidemia s-a extins spre Uganda. Confruntata cu o epidemie care nu poate fi ținuta sub control și o serie continua de violențe, autoritațile din sistemul sanitar cauta urgent o soluție pentru a opri Ebola, scrie CNN.



La începutul acestui an, grupuri de atacatori necunoscuți au distrus centrele de tratament Ebola din Butembo. În aprilie, un epidemiolog al Organizației Mondiale a Sanatații a fost ucis… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

