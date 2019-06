Stiri pe aceeasi tema

- • Peste 110 pacienti muscati de capuse au ajuns in ultima luna la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara. Un singur caz a fost mai grav, de boala Lyme, care a necesitat internarea, dar evolueaza bine dupa tratament, pentru ca pacientul s-a prezentat la timp. [ link ] • Uniunea Europeana…

- • In Romania sunt 18.300 de biserici, 15.100 de cabinete stomatologice și 14.000 de case de pariuri! [ link ] • Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele patru luni ale anului, la 5,038 miliarde de euro, in crestere 1,298 miliarde de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2018. [ link ]

- Mircea Badea a dialogat, luni, pe pasa cu "Sinteza zilei", cu deputatul USR Cristian Seidler. Realizatorul emisiunii "In gura presei" i-a dat de ințeles reprezentantului USR ca ar putea deveni votant al...

- Mircea Badea a prezentat, joi, pe pasa cu "Sinteza zilei", predicțiile sale privind procentele pe care le vor obține principalele partide din Romania la alegerile europarlamentare de pe 26 mai. "Eu zic ca PSD ia...

- Cunoscut deja pentru derapajele suburbane, ținta unora fiind chiar clujenii, Mircea Badea nu a ratat o noua ocazie sa-l atace pe primarul municipiului Cluj-Napoca. Realizatorul TV susține ca a urmarit „secvențe oribile” atunci când în imagini aparea Emil Boc, șef de galerie…

- Mircea Badea s-a aratat indignat de faptul ca meciul desfașurat week-end-ul trecut beneficiaza in continuare de o atenție mare din partea media, la mai bine de 48 ore dupa incheierea lui. FRANTA - ROMANIA 3-2 in semifinalele FED CUP. "Tricolorele" au ratat dramatic MAREA FINALA Realizatorul…

- Saptamana trecuta, o parte a presei a scris ca in Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București ar fi fost folosita vesela cu inscripții ale PSD. Informația este, de fapt, un fake news, iar Mircea Badea a reacționat, marți seara, pe pasa cu "Sinteza zilei". Saptamana trecuta, o parte a presei…

- Sociopol a realizat un sondaj de opinie in care arata care sunt cei mai populari jurnaliști, dar și care sunt cei in care romanii au increderea cea mai mare, atunci cand aleg sa se uite la televizor pentru a se informa privind actualitatea politica. Sondajul arata ca nu intotdeauna utilul se imbina…