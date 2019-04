Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre vestigii au fost duse cu basculantele la gunoi, la propriu, caci din sit s-au excavat cateva mii de tone de pamant care a fost folosit pentru a acoperi vechea groapa de deseuri menajere a orasului Galati. Arheologii spun ca zona ar trebuii cercetata in amanunt, insa nu exista finantare…

- Un mormant vechi de aproximativ 1000 de ani a fost descoperit, in urma cu doua zile, in comuna prahoveana Ariceștii Rahtivani, sat Targșoru Nou. Arheologii muzeului de istorie au fost solicitați marți pentru a face sapaturi pe un teren din Targșoru-Nou unde inainte de 1989 a funcționat un garaj de tractoare…

- Arheologii egipteni au descoperit un sfinx cu cap de berbec care este asociat cu bunicul lui Tutankamon. Acesta, care are o lungime de 50 de metri, o inaltime de 35 de metri si o latime de 1,5 metri, a fost gasit sub cativa metri de pamant la Gebel el-Silsila, o cariera antica de langa Nil. Doar capul…

- Descoperirea, pe situl arheologic al unei vechi cariere de piatra de la Gebel el-Silsila, in apropiere de Aswan, a fost facuta publica de echipa condusa de John Ward & Dr Maria Nilsson, din Suedia. Sfinxul, inalt de 3,5 metri, a fost descoperit intr-un put adanc in care au fost…

- Un cuplu a descoperit o sticla care continea un mesaj vechi de 65 de ani pe o plaja din statul american Texas. Administratia Americana a Oceanelor si Atmosferei (NOAA) a afirmat ca obiectul gasit facea parte din cele 7.

- Un cuplu a descoperit o sticla care continea un mesaj vechi de 65 de ani pe o plaja din statul american Texas. Administratia Americana a Oceanelor si Atmosferei (NOAA) a afirmat ca obiectul gasit facea parte din cele 7.863 de sticle eliberate in ocean ca parte a unui studiu stiintific din anii 1960,…

- Tabelul periodic a fost descoperit intr-un laborator de chimie de la University of St. Andrews, din Scoția. In depozitul departamentului de chimie nu s-a facut curațenie generala inca de la deschiderea din 1968. Un efort de acest fel a fost facut in 2014, iar intre lucrurile evacuate de acolo era și…

- Arheologii israelieni au facut o descoperire surprinzatoare in cel mai vechi cartier din Ierusalim, considerat a fi centrul urban al orasului in vremuri antice. Este vorba despre un inel vechi de 2.000 de ani, pe care arheologii l-au gasit intr-un „mikveh“, o baie evreiasca folosita pentru ritualul…