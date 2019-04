”Epava”, o poveste despre trecut de un tragism aparte Cel mai recent film al lui Cornel Gheorghita (regizor, producator, scenarist, de 20 de ani profesor la ESAV (Ecole Superieure d’Audiovisuel – Universitatea Toulouse II), iar din 2001, la ESMA (Ecole Superieure des Metiers Artistiques), in Toulouse, cunoscut cinefililor din Romania si datorita filmelor Europolis, 2010, si Cripta, 2014), ”Epava”, este o drama despre trecut si suferinta umana de un tragism si o sensibilitate aparte, chiar daca pe alocuri ne este prezentata si realitatea intr-o forma dura, necosmetizata. Elocvente pentru calitatea peliculei sunt si premiile obtinute pana in prezent:… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

