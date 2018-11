Epava fregatei norvegiene care s-a ciocnit cu un petrolier s-a scufundat aproape total Nu a fost clar imediat daca operatiunile terminalului de export de titei din apropiere au fost afectate. Operatorul acestuia, Equinor, nu a putut fi contactat pentru comentarii.



Incepand de joi, armata norvegiana a incercat sa salveze nava legand-o cu mai multe cabluri de tarm. Unele dintre acestea s-au rupt, a relatat marti tabloidul norvegian VG.



Nava a esuat pe coasta de vest a Norvegiei joia trecuta, dimineata devreme, dupa ce s-a ciocnit cu un petrolier ce parasise terminalul petrolier Sture. Ca rezultat, instalatiile de aici au fost inchise pentru cateva ore.



Opt…

Sursa articol si foto: rtv.net

