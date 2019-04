Epava aeronavei aviaţiei japoneze dispărute în Pacific a fost găsită "Am recuperat o parte din coada aparatului" de zbor in cursul unor operatiuni de cautare in mare cu avioane si nave, a precizat ministrul pentru presa. "Credem ca s-a prabusit", a adaugat el. Avionul a fost dat disparut in jurul orei locale 19:30 (10:30 GMT) marti, in timp ce se afla la circa 135 kilometri est de Misawa (nord-estul Japoniei) pentru o misiune de antrenament. Mai exact, atunci cand a disparut de pe radare, aparatul se afla la 135 km est de baza aeriana din prefectura Aomori, a precizat aviatia nipona, citata de Reuters. Avionul a pierdut contactul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

