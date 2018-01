Stiri pe aceeasi tema

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., informeaza agentia Reuters. Banca israeliana a semnat un...

- Statele Unite au inculpat doi cetațeni români pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu câteva zile înainte de ceremonia de inaugurare a președintelui american Donald Trump, a anunțat joi Departamentul de Justiție al SUA, relateaza agenția…

- Grupul informatic american Apple si-a cerut scuze fata de utilizatorii de telefoane iPhone, dupa ce anterior a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele modelelor mai vechi, informeaza Reuters. "Stim ca unii dintre voi considerati ca Apple v-a dezamagit. Ne cerem scuze! Au existat…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților și președinte al Comisiei de Aparare a PNL spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult suma de 10 miliarde de euro, in urmatorii 10 ani și considera…

- ArcelorMittal a ajuns la un acord preliminar privind vanzarea otelariei sale din Piombino, Italia, producatorului de otel Arvedi, pentru a obtine aprobarea autoritatilor UE in vederea achizitionarii Ilva, cea mai mare otelarie europeana, pentru 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari), transmite…

- Imediat dupa ce Nicolae și Elena Ceaușescu au fugit cu elicopterul, pe 22 decembrie 1989, in Romania s-a declanșat ”razboiul cu teroriștii”. Generalul Dan Voinea, procurorul care a intocmit rechizitoriul impotriva soților Ceaușescu ne-a dezvaluit lucruri neștiute din ziua de 25 decembrie cand cuplul…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania fac apel la "toate partile implicate" in procesul de reforma a justitiei "sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei", se arata intr-o…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Cu cateva zile inainte de Craciun, barbații din Focșani primesc un cadou neașteptat. Se deschid in orașul nostru Outlet Louis Purple și Outletformens, locul care va deveni destinația favorita a barbaților cu stil din zona. Aici, barbații vranceni vor gasi moda de pe strazile din Paris,…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Atmosfera Sarbatorilor de Iarna a fost intregita, marti seara, la Alba Iulia, cu un concert de Craciun, prezentat in Piata Cetatii de Casa de Cultura a Studentilor. Alexantru Pal, Roxana Reche, Violeta Deminescu-Jurca, Daniela Tarnauceanu, Grupul „Ziene Sanziene”, Turca de la Berghin, Millenium C, Gabriel…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Fondul de investitii Abris Capital Partners ar fi pe lista cumparatorilor interesati de o astfel de achizitie, mai scrie MIRSANU.RO . Totusi, Cezar Scarlat, senior partner al Abris Capital, a negat aceasta informatie pentru revista Capital. Oscar Downstream, care este cel mai mare distribuitor independent…

- IBM dezvolta in Romania soluții de securitate pentru sectorul auto, a declarat, pentru Libertatea, Ron Keren, șeful IBM Romania. Aceasta face parte din cadrul unui efort global din cadrul IBM Security, divizia de securitate cibernetica a gigantului IT american, iar programarea este imparțita in cadrul…

- CEZ AS, cel mai mare producator de energie din statele foste comuniste din Uniunea Europeana, a primit aprobarea Comisiei antimonopol din Bulgaria pentru a-si vinde termocentrala din Varna companiei bulgare Sigda, transmite Reuters. CEZ, care isi vinde toate activele din Bulgaria, a acceptat luna…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Grupul britanic Cineworld Group Plc, companie care detine si Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din Romania, a anuntat marti ca a ajuns la un acord de preluare a rivalului american Regal Entertainment pentru 3,6 miliarde de dolari in numerar in ideea de a da nastere celui de-al doilea…

- Grupul PSA, producatorul Peugeot, care a platit General Motors 1,3 miliarde de euro pentru Opel, vrea ca grupul american sa ii ramburseze jumatate din aceasta suma, dupa ce a descoperit amploarea problemelor legate de emisiile de dioxid de carbon, au declarat surse aproapiate situatiei, transmite Reuters.…

- Conform pretului actiunilor Daimler, o participatie de 5% ar fi evaluata la 4,5 miliarde de dolari. La cererea Geely, reprezentanti ai celor doi producatori auto s-au intalnit in ultimele saptamani la Beijing.Geely a solicitat preluarea unei participatii de 3-5% daca Daimler va…

- Grupul olandez ING a decis sa inchida de la 1 ianuarie 2018 divizia de private banking, primul serviciu specializat de acest gen lansat pe piata romaneasca acum mai bine de un deceniu, scrie Ziarul Financiar.Marian Neacșu, reacție dupa scandalul lui Catalin Ivan de la PSD Pentru ca…

- ”Sceneta din ianuarie care a determinat explozia preturilor la energie se repeta. De data asta, pe piata gazelor. Niste baieti care fac jocurile Engie ori EON sau fie ale Gazprom, lanseaza in spatiul public mesaje care sunt de natura sa induca o stare de panica, de criza si, implicit, sa genereze…

- Romania are la dispoziție peste 5 miliarde de euro in cadrul programului Infrastructura Mare, dar pentru a absorbi eficient aceasta suma are nevoie de o planificare realista, o pregatire amanunțita și o implementare eficienta a proiectelor de transport, a declarat comisarul european pentru politica…

- Varfurile de preturi pe pietele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piata nu functioneaza corect, sustine Francesco Starace, CEO si general manager Enel. Acesta sustine ca nu vede motive majore de ingrijorare, piata din Romania avand un cadru de functionare destul de bun, insa…

- Trei reactoare nucleare franceze - Golfech 2, Flamanville 1 si Cattenom 3 - sunt vizate de defecte de controlul calitatii la tuburi care servesc la producerea de asamblaje de combustibil nuclear, a anuntat marti grupul energetic EDF, relateaza Reuters. Grupul francez a dat asigurari marti, intr-un…

- Grupul italian de utilitati Enel a prezentat marti noul sau plan strategic conform caruia, in perioada 2018-2020, va investi 24,6 miliarde de euro, din care 80% pe pietele mature precum Italia, Spania si SUA, precum si pentru a face retelele sale mai digitale, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Ultima data cand ritmul de crestere al economiei Romaniei l-a depasit pe cel al Chinei a fost in 2008, cu putin inaintea izbucnirii crizei financiare globale. Politicienii s-au bucurat de acel succes inainte ca statul balcanic sa fie puternic afectat de criza, fiind nevoita sa solicite asistenta financiara…

- Negociatorul-șef european pentru Brexit, Michel Barnier, a acordat vineri Londrei un termen de doua saptamani pentru a-și imbunatați propunerea privind plata facturii Brexit-ului, estimata de UE la 60 de miliarde de euro.Aceasta așteapta raspunsul inainte de a trece eventual la urmatoarea…

- Grupul german Volkswagen intenționeaza sa investeasca pâna în 2025 aproximativ zece miliarde de euro (11,8 miliarde de dolari) pentru a dezvolta și produce vehicule electrice în China, cea mai mare piața auto din lume, a declarat Jochem Heizmann, șeful subsidiarei chineze a VW,…

- Consiliul de Administratie al producatorului american de chipuri pentru dispozitive mobile Qualcomm Inc a respins luni o oferta de preluare in valoare de 103 miliarde de dolari venita de la rivalul Broadcom Lt, apreciind ca aceasta oferta \\\'subevalueaza in mod dramatic\\\' Qualcomm, transmite Reuters.

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…

- Iasul a prins „lista scurta" a candidatilor, alaturi de Satu Mare si Baia Mare, titlul fiind adjudecat de ultimul oras mentionat. Conceptul si sloganul Iasului au fost „IS ON! - 100 de ani, doua capitale". Grupul de lucru pentru realizarea dosarului de candidatura a fost format din reprezentanti a 34…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depasit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand vineri vanzari de 168,269 miliarde de yuani (25,4 miliarde de dolari), in crestere cu 42,6% fata de nivelul din 2016,…

- Eurobank a anuntat vineri ca este aproape de finalizarea negocierilor cu Banca Transilvania privind vânzarea subsidiarelor sale din România, ceea ce va marca sfârsitul programului de restructurare a activitatilor externe ale grupului bancar elen, transmite Reuters. Eurobank…

- Romania are asigurate stocurile de gaze naturale pentru iarna, iar aprovizionarea consumatorilor cu gaze va fi realizata in condiții normale și cu respectarea standardelor tehnice, conform programului stabilit de Executiv, informeaza un comunicat al Ministerului Energiei, remis joi AGERPRES. …

- E.ON sustine ca noua platforma face parte dintr-un proces menit sa simplifice pentru clienti procesul de a contracta energie. „Ne dorim sa fim acolo unde sunt clientii nostri, iar transferul catre mediul online este o realitate a lumii in care traim. Ne adresam clientilor digitali din Romania, clientilor…

- Romania trebuie sa plateasca 2,1 milioane de euro, in noiembrie, catre Banca Mondiala din imprumutul stand by contractat in 2009, suma reprezentand dobanzi si comisioane, relateaza Agerpres.Suma totala de plata catre UE si Banca Mondiala in acest an este de 1,26 miliarde de euro. Din aceasta valoare,…

- In fiecare an, romanii cara de la magazine catre casa peste cinci miliarde de pungi de plastic. Din acestea, sub 1% sunt reciclate. Restul de 4.950.000.000 de pungi se vor degrada in urmatorii 450 de ani, estimeaza autoritatile din domeniu.

- Un val de aer arctic va traversa Romania zilele acestea si va aduce temperaturi de inghet, lapovite si ninsori. Meteorologii au emis noi avertizari de vant puternic, precipitatii mixte in jonele joase si cod portocaliu de ninsoare si viscol pentru zonele montane. De duminica, intensitatea vantului va…

- Grupul auto francez Renault a raportat marți o creștere de 15,9% a vanzarilor in trimestrul al treilea, ceea ce a determinat proprietarul Dacia sa iși imbunatațeasca prognozele privind evoluția pieței auto mondiale și totodata sa iși confirme obiectivele comerciale pentru anul 2017, informeaza Reuters.…

- Grupul german Siemens a mandatat bancile Goldman Sachs, Deutsche Bank si JP Morgan sa organizeze o oferta publica initiala (IPO) la divizia sa de echipamente medicale Healthineers, au declarat, marti, pentru Reuters, surse din apropierea acestui dosar.

- Curtea de Conturi a publicat recent „cartea alba" a institutiei, in care prezinta activitatea si rezultatele de la inceputul anului 2009 si pana la jumatatea acestui an. A calculat prejudicii de aproape 12 miliarde de lei, si, pentru cea mai mare parte a lor, au fost sesizati procurorii. Platile nelegale…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a acordat finanțari și servicii de consiliere in valoare de peste 13 miliarde de euro pentru Romania in 25 de prezența pe piața locala. In cadrul imprumuturilor acordate de Grupul BEI in Romania, cele destinate sectorului transporturilor au avut cea mai mare pondere…

- Plațile procesate catre beneficiarii fondurilor europene se cifreaza, in prezent, la 933 milioane de euro iar valoarea liniilor de finanțare deschise se ridica la 19 miliarde de euro, potrivit bilanțului fostului ministru delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb. "Parasesc portofoliul…

- Polițiștii de frontiera din Cruceni au depistat, in weekend, opt iranieni și trei irakieni, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din Serbia in Romania, grupul fiind sprijinit de doua calauze, cetațeni turci, informeaza un comunicat de presa al Poliției de Frontiera Timișoara, remis luni AGERPRES.…

- "Nu avem aceleasi pareri, in opinia mea, in acest moment, o apropiere intre Romania si grupul de la Visegrad nu este realista", a afirmat joi presedintele Klaus Iohannis, prezent la lansarea noului model Ford EcoSport la uzina Ford din Craiova. Seful statului a calificat drept "simple texte populiste"…