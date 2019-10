E.ON transfera activitatea de regenerabile la RWE Parte a tranzactiei de achizitionare si integrare a innogy, E.ON a transferat astazi activitatea de regenerabile catre RWE. Pentru E.ON, renuntarea la E.ON Climate & Renewables marcheaza finalul unei povesti extraordinare de succes.



Facilitatile aferente productiei de energie din surse regenerabile la scara industriala au fost un punct central de interes in cadrul strategiei de dezvoltare a E.ON inca din anul 2007.



Investitiile de peste 12 miliarde de euro au ajutat E.ON sa devina unul din cei mai mari producatori mondiali de energie verde. Fermele eoliene continentale precum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

