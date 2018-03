E.ON ofera 5,2 miliarde de euro pentru Innogy

Stiri pe aceeasi tema

- Compania EON SE va concedia 5.000 de angajati in cadrul tranzactiei de preluare a business-ului Innogy SE, o mutare care va marcheaza cel mai mare soc din sectorul energetic german din ultimii ani, potrivit Bloomberg. Valoarea tranzactiei dintre EON si competitorul RWE este de 22 de miliarde…

- Schimbul prin care principalele companii de utilitati din Germania vor imparti activele furnizorului de energie Innogy ar putea face sectorul mai competitiv, a afirmat luni ministrul Economiei, Brigitte Zypries, semnaland sprijinul autoritatilor de la Berlin pentru aceasta tranzactie, transmite Reuters,…

- Grupurile E.ON și RWE, cei mai mari producatori de energie din Germania, au ajuns la un acord prin care E.ON cumpara divizia de regenerabile a RWE, numita Innogy. RWE primește la schimb o serie de active, potrivit unui comunicat. In cadrul acordului, E.ON va cumpara intreaga participatie de 76,8% pe…

- Grupul energetic E.ON intentioneaza sa preia Innogy, divizia de energie regenerabila a rivalei RWE AG, intr-o tranzactie complexa, evaluata la aproximativ 20 de miliarde de euro (25 miliarde de dolari), au...

- The Walt Disney Company a anuntat marti "un plan de dezvoltare pe mai multi ani, in valoare de 2 miliarde de euro, pentru Disneyland Paris", un renumit parc de distractii amenajat de grupul american in Franta, in Regiunea Pariziana, care a fost inaugurat in 1992, informeaza AFP. "Acest…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Grupul auto chinez Zhejiang Geely Holding a ajuns la o participatie de 9,69% din acțiunile producatorul auto german Daimler AG, dupa achiziții de aproape 7,5 miliarde de euro (9,2 miliarde de dolari), in continuarea ofensivei asupra sectoarelor de inalta tehnologie europene. Zhejiang Geely a devenit…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2017 un profit net in valoare de 2,489 miliarde de lei, de aproape 2,4 ori (140%) mai mare fata de rezultatul net afisat in anul 2016, respectiv de 1,038 de...

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- Grupul petrolier MOL a inregistrat un profit net de 1,11 miliarde de dolari in 2017, in crestere cu 18% fata de anul anterior, si un rezultat operational (Clean CCS EBITDA) de 2,45 miliarde de...

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- Volumul total al imprumuturilor acordat Romaniei de Banca Europeana de Investitii (BEI) a depasit 13 miliarde de euro, de la inceputul operatiunilor in tara noastra, in 1992, si pana in prezent, releva un raport al institutiei bancare, prezentat, luni, intr-o conferinta de presa organizata la Palatul…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Grupul BRD a incheiat anul trecut cu un profit net de 1,4 miliarde de lei, cu 85% mai mare fața de nivelul inregistrat in anul anterior, pe fondul unor venituri mai mari cu aproape 5%, se arata in raportul trimis BVB de catre BRD.

- România a pierdut peste 7 miliarde de lei în perioada 2010 - 2015, întrucât pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008!

- Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record, informeaza Reuters.

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- In prima luna a anului 2018 ANAF a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, cu 1,62 miliarde (+8,9%) mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 18,11 miliarde de lei, arata un comunicat de presa al agenției. [citeste si] ”Programul comunicat de Ministerul…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…

- Grupul american Xerox este foarte aproape sa finalizeze o tranzactie cu Fujifilm Holdings Corp, prin care compania japoneza ar urma sa detina 51% dintr-un joint venture detinut deja de cele doua firme, potrivit unor surse apropiate discutiilor, citate de WSJ, scrie zf.ro.

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea...

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Grupul german de utilitati E.ON, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni ca isi va vinde restul actiunilor pe care le mai detine la Uniper, fosta sa divizie de productie de energie pe baza de combustibili fosili, catre grupul finlandez Fortum Oyi, informeaza Reuters.

- Volumul investitiilor in sectorul IT din Europa a scazut la 35 de miliarde de dolari in 2017, in comparatie cu tranzactiile americane care depasesc 200 miliarde de dolari in 2016-2017, potrivit datelor colectate de Bloomberg. Cel mai mare acord european privind tehnologia, din acest an,…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de 306 miliarde de dolari, in 2017, dupa cum estimeaza o companie elvețiana. Suma este in creștere cu 63% fața de anul precedent. Uragane, cutremure și incendii de vegetație sunt doar cateva dintre catastrofele care au facut ravagii in acest an. Pierderile economice…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Grupul elvetian de reasigurari Swiss Re a estimat miercuri ca in 2017 pierderile suferite de companiile globale de asigurari de pe urma catastrofelor naturale sau a dezastrelor provocate de om se vor ridica la...

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Concurenta pentru Gamalto a venit dupa un an dificil pentru grupul franco-olandez, in care pretul actiunilor acestuia a fost afectat de avertismentele referitoare la profitabilitate, care au umbrit si tentativa de a reorienta operatiunile de la cardurile SIM pentru telefoane, care catre servicii de…

- IBM dezvolta in Romania soluții de securitate pentru sectorul auto, a declarat, pentru Libertatea, Ron Keren, șeful IBM Romania. Aceasta face parte din cadrul unui efort global din cadrul IBM Security, divizia de securitate cibernetica a gigantului IT american, iar programarea este imparțita in cadrul…

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…