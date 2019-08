E.ON a emis doua transe de obligatiuni verzi, in valoare de cate 750 milioane euro fiecare, la dobanzi favorabile datorita nivelului crescut al cererii, a anuntat, vineri, compania.

Astfel, prima transa de obligatiuni verzi are scadenta in august 2024 si dobanda 0%, iar cea de a doua in 2030, cu dobanda 0,35%.

Tranzactia a fost efectuata de catre consortiul de banci internationale care a sprijinit finantarea achizitiei E.ON. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, ING, Societe Generale au fost subscriptorii activi.

