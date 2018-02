E.ON a intrat in vizorul autoritatilor ungare pentru ca ofera gaze mai ieftine decat firma de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu. Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022,…

- Marea Britanie va parasi si uniunea vamala a Uniunii Europene, sustine un oficial din cadrul Guvernului de la Londra. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Cabinetului May in legatura cu acest subiect. Luni, Theresa May si David Davis, ministrul…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus, luni, pe Carles Puigdemont pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei. De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Ungaria a detaliat joi prevederile unui proiect de lege privind introducerea unei taxe speciale pentru ONG-urile acuzate de Budapesta ca promoveaza imigratia, o masura ce vizeaza organizatiile finantate de miliardarul american George Soros, relateaza AFP. ONG-urile vizate vor trebui sa plateasca…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. "Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru sa nu mai ceara niciun aviz…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…

- `Un nou gest provocator și agresiv la adresa Romaniei: in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2018, extremiștii unguri din ,,Mișcarea celor 64 de Comitate" din Ungaria, au acoperit emblema Ambasadei Romaniei de la Budapesta cu insemnul secuiesc. Nadajduiesc ca autoritațile Romaniei sa nu ramana intr-o…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Compania americana Amazon, cel mai mare retailer din lume, a inceput angajarile pentru viitorul sediu de la Bucuresti. Pe site-ul companiei sunt deja postate 20 de anunturi de angajare. "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Senatorul PNL, Iancu Caracota, a declarat, marti, ca Guvernul ingroapa treptat programul "Prima Casa" prin reducerea fondurilor alocate. Liberalul cere ca la rectificarea bugetara din acest an plafonul programului sa fie majorat. Iancu Caracota sustine ca fondurile alocate in acest…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017. Salariul de…

- Caderile masive de zapada de vineri dimineata din Marea Britanie au creat grave probleme pe sosele si aeroporturi. Scotia, Tara Galilor si nordul Angliei au fost regiunile cele mai afectate de ninsori. In unele zone, stratul de zapada a atins 15 centimetri, a anuntat Serviciul meteorologic…

- China va scuti, temporar, companiile straine de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, in speranta ca astfel isi va creste atractivitatea in randul firmelor si investitorilor straini, mai ales in conditiile recentei reforme fiscale adoptate in SUA, transmite AFP. Aceasta scutire,…

- Nava Christophe de Margerie care transporta prima livrare de gaze naturale lichefiate provenite de la proiectul Yamal, din zona Arctica a Siberiei, a ajuns joi seara la terminalul Isle of Grain din Marea Britanie, a informat compania National Grid care gestioneaza sistemul de gazoducte din Marea Britanie.…

- Procedurile pentru vanzarea companiei Alitalia au ajuns la final, in conditiile in care grupul german Lufthansa pare favorit la preluarea transportatorului aerian italian, informeaza un articol publicat joi in cotidianul italian "Corriere della Sera", preluat de AFP. Publicatia mentionata…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale in cont unic la Trezorerie, potrivit unor informatii oficiale. Asadar, Guvernul va amana cu sase luni ordonanta de urgenta privind efectuarea platii obligatiilor fiscale…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care…

- Sute de zboruri au fost anulate, duminica, pe aeroportul din orasul american Atlanta, cel mai aglomerat aeroport din lume, unde o pana de curent a blocat pasagerii in terminale si in aeronave. Chiar daca alimentarea cu energie electrica a fost restabilita dupa miezul noptii, incidentul a afectat…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- Economia orasului Bruxelles a suferit o lovitura grea dupa ce UEFA a decis inlocuirea orasului belgian dintre gazdele Campionatului European din 2020. Potrivit unui studiu efectuat de un student al Solvay Brussels School, pe nume Luc Jerome, Bruxelles a ratat venituri cuprinse intre 100,3…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters.…

- Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu regelui Mihai trebuie sa respecte niste reguli de eticheta cand merg la Palatul Regal din Bucuresti, unde va fi depus sicriul saptamana viitoare. Astfel, toti cei care vor sa ii spuna ramas bun regelui trebuie sa fie imbracati in tinuta corespunzatoare,…

- In proiectul de buget pe 2018, Guvernul are in plan sa mentina impozitul aplicat companiile din energie pentru profiturile obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania. Insa, Ministerul Finantelor isi propune sa creasca acest impozit cu cel putin 20 de procente, masura care…

- Deputatul Ion Mocioalca, seful PSD Caras-Severin, a venit luni la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca Mocioalca ar fi fost chemat in dosarul Tel Drum. Informatia a fost confirmata de deputatul PSD la iesirea…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a angajat într-o lupta contra miliardarului de origine maghiara George Soros, cruciada menita sa-i asigure un nou mandat. Campania împotriva lui George Soros (87 de ani) este o ocazie de deturnare a atentiei populatiei si de focalizare a temerilor…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, care va fi organizat la Bruxelles, sub egida presedintiei estone a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului va incuraja, in cadrul…

- Justitia belgiana a pus sub sechestru 112 camioane ale unei companii banuite ca angaja ilegal soferi romani cu costuri minime, profitand de statutul acestora de lucratori detasati. Respectiva companie, denumita North Sea Express (NSE) si avand sediul in localitatea belgiana Zeebruges, incredinta…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernamentala ungara impotriva sa. Acesta a spus ca atacurile contin "minciuni si distorsiuni" si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine ungara,…