- Asociația Environ in parteneriat cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) lanseaza pe 16 septembrie, pentru al noualea an consecutiv, campania naționala de educație ecologica „Baterel Eroul Reciclarii” – programul care pune bazele reciclarii și economiei circulare pentru preșcolarii…

- Cele 22 de parcuri nationale si naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva vor fi delimitate prin zonare interna, cu semne distinctive in functie de zona de protectie, a anuntat, joi, institutia. „Pentru educatia turistilor si pentru o mai buna intelegere a diferentelor privind…

- Ziarul Unirea 4-8 septembrie 2019. Seminar Științific Studențesc: „Educație de calitate prin cercetare participativa in spatiul rural” Editia I – Sugag 2019 4-8 septembrie 2019. Seminar Științific Studențesc: „Educație de calitate prin cercetare participativa in spatiul rural” Editia I – Sugag 2019…

- Scafandrul Szabo Jeno, care a fost fascinat inca din copilarie de lumea subacvatica, s-a dedicat, profesional, proiectelor de educatie ecologica si recuperarii copiilor cu nevoi speciale, prin terapii multisenzoriale. Szabo Jeno are apoape 50 de ani, si, desi e indragostit de lumea subacvatica, nu…

- Asociația de parinți TEBA din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Teodor Balan" Gura Humorului a derulat un proiect ecologic - "Amenajarea gradinii școlii ca spațiu de invațare" - desfașurat pe o perioada de 3,5 luni și finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL Romania.Potrivit ...

- In cele doua zile in care la Ramnicu Valcea s-a derulat campania ”Romania recicleaza!” in organizarea Primariei municipiului Ramnicu Valcea si in parteneriat cu Asociatia Environ si Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor, s-au colectat aproximativ doua tone de deseuri de echipamente electrice…

- Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, in parteneriat cu Asociatia Environ si Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB), organizeaza in zilele de 4 si 5 iulie 2019 o campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate. Joi 4 iulie…

