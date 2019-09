Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Cum s-a menționat inca din titlu, baza biletului nostru o reprezinta astazi pronosticurile pe goluri. Pariem pe doua sau mai multe reușite ale gazdelor in Ajax – APOEL. ”Lancierii” au toate argumentele de partea lor, de la locul de disputare al partidei, pana la…

- Mesteri din Austria, Italia, Rusia, Ucraina, Ungaria si Romania vor participa la cea de-a patra editie a "Intalnirii internationale a fierarilor", ce va avea loc la inceputul lunii viitoare la Sfantu Gheorghe.

- Punctele de atractie sunt modulele spatiale in marime naturala, costumele originale de astronaut, folosite in celebrele misiuni Apollo, dar si simulatoarele de zbor. Pentru cateva zeci de lei, oricine le poate incerca. Curiosii pot admira costumele originale purtate de astronautii americani in misiunile…

- In fiecare an la data de 25 iunie este sarbatorita Ziua internationala a navigatorului Day of the Seafarer . Ziua internationala a navigatorului este marcata, in fiecare an, si in Romania. Potrivit site ului Organizatiei Maritime Internationale, www.imo.org, scopul sarbatoririi acestei zile este de…

- 18 persoane au fost arestate si un laborator de droguri si doua plantatii de canabis au fost descoperite in urma unei operatiuni la nivel european pentru destructurarea unei retele de producere si trafic international de droguri. "O grupare care ar fi importat din China in Olanda, prin Romania, sub…

- Legea adoptiei ar putea sa permita si adoptia internationala a copiilor din Romania. Aceasta a fost blocata in timpul Guvernului Nastase. Initiatoarea propunerii legislative, Oana Bizgan, atrage atentia ca in fiecare an, in Romania intra in sistemul de protectie peste 10.000 de copii. Deputata independenta…

- In acest weekend, la Alba Iulia se desfasoara Concursul International de Machete Statice. Ajuns la a IX-a editie, Trofeul “AMA” da posibilitatea pasionatilor de modele in miniatura sa-si prezinte lucrarile. In concurs sunt inscrisi participanți din Ungaria, Italia, Serbia, Anglia si Romania. Vor fi…

- In acest moment, in Romania numarul caselor de pariuri terestre a ajuns la aproape 14.000, in comparație cu 2001, cand romanii aveau doar 67 de unitați! In 1996, in Romania exista o singura casa de pariuri, iar in 2001 erau 67. Prima „explozie" s-a inregistrat in 2014, cand romanii aveau 3.700 de unitați,…