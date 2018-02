Ensa Cosby, fiica lui Bill Cosby, a murit la 44 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- Fiica lui Cindy Crawford este o revelație in industria fashion, iar anul 2017 și inceputul de an 2018 au fost profitabile din punct de vedere al carierei. Kaia Gerber a defilat pentru case de moda celebre in show-urile de ls Saptamana Modei de la Paris, Milano sau New York, iar evoluția sa este una…

- Serena Williams dezvaluise anterior ca a avut unele complicatii in momentul in care a nascut-o pe fiica sa Alexis Olympia, rodul relatiei cu omul de afaceri Alexis Ohanian, co-fondatorul retelei Reddit."Aproape ca am murit dupa ce am nascut-o pe fiica mea Olympia", a precizat Serena in…

- Fericire mare in cuplul Adam Levine – Behati Prinsloo! La un an și patru luni de cand au devenit parinții micuței Dusty Rose, a venit pe lume și al doilea copil al cuplului! Adam și Behati au devenit a doua oara parinți Potrivit purtatorului de cuvant al trupei Maroon 5, Adam Levine (38) și soția sa,…

- Moartea lui Aurelian Preda (46 de ani), survenita pe 27 septembrie 2016 dupa o lupta dura cu o forma de cancer, a lasat in urma o multime de regrete, dar si foarte multe necunoscute legate de viata sentimentala a artistului, scrie wowbiz.ro. Citeste si BOMBA. Cea pe care Aurelian Preda o dadea…

- Actrita Laura Smet si muzicianul David Hallyday, singurii copii biologici ai lui Johnny Hallyday, vor contesta in justitie testamentul tatalui lor, potrivit caruia vaduva acestuia, Laeticia Smet, este mostenitoarea bunurilor si a drepturilor asupra creatiilor rockerului francez, transmite AFP.

- Lumea fotbalului mondial este in stare de soc. Un mare fotbalist a incetat din viata din cauza unei boli crunte. Este vorba despre Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, care a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic, anunta Antena 3.Citește…

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…

- Razvan Fodor este un artist foarte indragit grație carismei și glumelor din arsenal, reușind intotdeauna cu ușurința sa cucereasca publicul cu zambetul și sex-appealul sau. Insa, iata ca toate aceste calitați definitorii ale lui Razvan Fodor sunt pe cale de a apune, solistul, care anul acesta va implini…

- ULTIMA ORA…Puțin dupa miezul nopții, un martor a anunțat la 112 producerea unui accident rutier in cartierul Delea. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la Poliția Rutiera și doua ambulanțe. Ajunși la locul producerii accidentului, salvatorii au descoperit ca victima este profesorul Romeo Talmaciu,…

- Baiatul de 18 ani a murit la impact. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanta, insa pentru tanar a fost prea tarziu. Vecinii spun ca baiatul locuia intr-un apartament, impreuna cu tatal sau si cu mama vitrega. Femeia a fost dusa la politie pentru audieri, avand in vedere ca era singura…

- Actorul britanic John Mahoney, care l-a interpretat pe Martin Crane in sitcomul "Frasier", a murit la varsta de 77 de ani, anunta BBC. El a murit duminica intr-un azil din Chicago. Mahoney a avut o remarcabila cariera in teatru, castigand un premiu Tony, si a avut mai multe aparitii in filme de televiziune.Citește…

- Bespoke Events va invita joi, 8 februarie, la Hotel Internațional din Iasi, pentru a lua parte la un important eveniment de business și networking, Bespoke Business Networking, eveniment adresat tuturor celor interesați de atragerea mai multor clienți sau parteneri de afaceri, celor care doresc sa dezvolte…

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Feli traverseaza una dintre cele mai negre perioade din viata ei. Potrivit unor mesaje de condoleante aparute pe internet la la apropiatii sai, se pare ca talentata artista si-ar fi pierdut tatal in urma cu cateva zile.

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

- Dorel Popa si sotia sa au renuntat la locurile de munca din Cluj, oportunitatile oferite de oras si prieteni, pentru a se muta la Satu Mare si a deschide o salina artificiala, cu scopul de a-si trata astfel fiica.

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 10, la o locuinta situata pe strada Victo Babes din Campina. Potrivit ISU Prahova, focul a cuprins obiectele de mobilier intr-una dintre camere. Pompierii sositi la fata locului au gasit un barbat in varsta de 65 de ani decedat in baie. Pentru…

- Directia de Sanatate Publica din Gorj a declansat, joi, o ancheta epidemiologica dupa ce un baiat in varsta de patru ani, din Motru, suspect de meningita, a murit. Si Politia cerceteaza cazul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Unul dintre cei mai cunoscuti prezentatori de la ”DIGI24”, Tudor Musat, a trecut ”testul barbatiei”, iar CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , l-a intalnit chiar in momentul cand a "bifat" dificila incercare! Prezentatorul a avut de infruntat tentatiile din mall, alaturi de partenera sa de shopping!…

- Corpul de Control al primarului Capitalei face verificari la Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) in urma accidentului de luni seara in care doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu. Conucerea…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in India. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autoritatile locale au precizat ca autobuzul a cazut de pe un pod aflat la 30 de metri deasupra raului Bhairav,…

- Oana Roman a publicat o imagine cu soțul și fiica ei, iar alaturi de aceștia, in pat se afla și patrupedul familiei. Unii dintre fanii au criticat decizia vedetei de a lasa cainele sa doarma impreuna cu cei doi, insa alții nu au vazut nicio problema in acest sens. Oana Roman le-a aratat prietenilor…

- Nicole Finn, o femeie in varsta de 43 de ani din Statele Unite, a primit inchisoare pe viața, dupa ce aceasta și-a infometat cei trei copii adoptați, fapt ce a dus la moartea unei fete de 16 ani.

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Fiica acesteia, Anamaria Prodan, nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni.

- O mama a dat like unei fotografii aparute cu fiica sa de opt ani pe Facebook la mai puțin de o ora dupa ce tatal micuței a omorât-o, scrie presa britanica. Fotografia cu Mylee Billingham a aparut pe Facebook la ora 20.16 și a fost postata de tatal ei, Bill, de 54 de ani. În…

- Amalia Enache locuieste intr-o mansarda alaturi de fiica ei. Iata cum arata casa! Amalia Enache locuieste in Bucuresti intr-o mansarda a unei vile aflata in centrul Bucurestiului. Si nu de ieri de azi, ci din 2000 de cand s-a mutat de la Timisoara in Bucuresti pentru a lucra la Pro TV. Prezentatoarea…

- Fata lui Vadim, Lidia, a facut unele dezvaluiri despre tatal sau, care ajunsese sa aiba un tratament intens, zilnic. Facea si 5 injectii intr-o zi. Tanara mai spune ca Vadim era cu greu convins sa tina un regim alimentar.

- Cauza decesului celor doua femei, mama si fiica, gasite intamplator in casa de vecini, intr-o locuinta din centrul vechi al Brasovului , dupa mai bine de doi ani, ar putea fi imposibila pentru medicii legisti, deoarece au mai ramas doar scheletele femeilor, nu si tesut pentru analize. Totusi, se banuieste…

- Mihaela Borcea se dedica intru totul celor trei copii, recent, mai exact pe 17 ianuarie i-a organizat o mega petrecere fiicei sale, Antonia, cu ocazia zilei de nume. Tanara s-a bucurat de un tort spectaculos, dar si de prezenta celor dragi, mai putin de tatal ei, Cristi Borcea, care se afla in inchisoare.

- O tanara de 39 de ani din Sibiu si-a pierdut viata dupa ce i-a venit rau pe strada si a fost plimbata intre doua spitale din cauza ca era… aglomerat. Totul s-a intamplat pe 28 decembrie, atunci cand Maria Ciorogar a plecat impreuna cu mama sa in oras. La un moment dat, femeile s-au despartit, iar dupa…

- Jayne a murit ca o eroina, dupa ce s-a luptat cu agresorul care a intrat peste ea în casa, în seara de Craciun. În acea seara, femeia se afla acasa împreuna cu fiica sa, Charlotte. Când agresorul a intrat peste ele, femeia și-a aparat fiica cu propriul trup. Înainte…

- Imaginea durerii cumplite la o inmormantare. O fiica, rapusa de suferința, a fost forografiata in timp ce ducea sicriul celei care i-a dat viața. O femeie in varsta de 43 de ani din Irlanda de Nord a sfarșit in mod tragic in seara de Craciun. Femeia pe nume Jayne a incetat din viața in timp ce se s-a…

- O doctorita a murit dupa ce a lucrat o tura de 18 ore. Femeia, in varsta de 43 de ani, a suferit un atac cerebral chiar in fața unei paciente. Zhao Bianxiang, specialist in boli respiratorii, a fost gasita fara puls, pe data de 29 decembrie. Colegii ei s-au straduit sa o salveze, insa nu au mai putut…

- Accidentul cumplit in urma caruia a murit profesoara Cornelia Rapiteanu a fost provocat chiar de fiica acesteia, o tanara de 27 de ani. Ea a ratat o depașire și s-a rasucit pe șosea, fiind izbita de un autoturism care venea din sens opus. Alte trei femei, pritre care o adolescenta de 17 ani, au fost…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP si Agerpres.

- "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui de Instagram, folosind porecla lui Carmen Franco intr-un mesaj care insoteste o fotografie a ei."A murit in resedinta ei din Madrid", a confirmat biografa Nieves Herrero intr-un articol publicat in cotidianul…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la vârsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP.

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…

- Carmen Franco s-a nascut la Oviedo, in Asturia, pe 14 septembrie 1926, iar pe 10 aprilie 1950 s-a casatorit la Palatul El Pardo cu chirurgul Cristobal Martinez-Bordiu, al 10-lea marchiz de Villaverde. Dupa moartea tatalui sau, Francisco Franco, regele Juan Carlos I i-a acordat titlul de ducesa de…

- Emilian Raducu, tatal raposatei artiste Denisa Raducu, a relatat ca fiica sa nu ar fi murit natural, ci procesul mortii ar fi fost indus de anumite rude apropiate ale familiei, scrie spynews.ro. Barbatul sustine ca fiica sa nu ar fi putut sa se prapadeasca atat de repede, in cateva luni, ci, cu siguranta,…

- Doi japonezi, soț și soție, au fost arestați, dupa ce și-au ținut propria fiica încuiata într-o camera extrem de mica pentru 15 ani. Din nefericire, fata a murit din cauza condițiilor.

- O batrana din Constanta a murit carbonizata, azi-noapte, dupa ce locuința ei a fost cuprinsa de flacari. Fiica victimei a ajuns la spital intoxicata cu fum, dupa ce a incercat sa iși salveze mama. Pompierii cred ca incendiul a pornit de la o tigara.

- Un parlamentar a lansat un apel public pentru a afla informații despre ultimele ore din viața fiicei sale, care a murit vineri. Natalie Lewis-Hoyle, de 28 de ani, fiica unui parlamentar britanic, a fost gasita...

- Jandarmul Florin Cioanca a murit in accidentul din Harman, Brașov. Fiica barbatului, o fetița de trei ani, s-a stins și ea in carambolul sangeros in care au fost implicate nu mai puțin de patru mașini. In urma nenorocirii, jandarmii au facut un apel public la oameni sa doneze sange pentru cealalta fetița…

- A murit cea mai batrana femeie din Europa. Ana Vela avea 116 ani și era originara din Spania. In urma cu doar cateva saptamani, aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Ana Vela traia intr-un azil, impreuna cu fiica sa in varsta de 90 de ani. Fiica ei a vorbit despre secretul care i-a permis femeii…

- Artistul Horia Moculescu are o poveste impresionanta de viața care l-a facut sa devina puternic. Fiica acestuia este foarte mandra de el, ca tata, om și artist, iar acesta ne invața sa prețuim viața exact așa cum este ea.