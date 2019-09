Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite la ora 03:00 GMT, uraganul Dorian si vanturile sale - care pot sa ajunga la viteze de 240 de kilometri pe ora - ar putea sa atinga regiunile nord-vestice din Bahamas in cursul zilei de duminica.…

- Taylor Swift ar putea colabora cu Selena Gomes și Katy Perry pentru o piesa de pe noul sau album, Lovers, informeaza contactmusic.net. Un fan al cantareței Taylor Swift care a participat la o petrecere organizata special pentru a asculta in premiera albumul, a postat pe contul de Twitter al unui fan-club…

- Artista rap americana Cardi B. și-a anulat un concert pe care urma sa-l susțina in Indianapolis, din motive de securitate. Spectacolul trebuia sa aiba loc marți sera, insa artista americana a anunțat pe contul sau de Twitter ca il anuleaza. Politia din Indianapolis a confirmat ca spectacolul a fost…

- CHIȘINAU, 7 iul – Sputnik. Vladimir Plahotniuc „a fost surprins de un conațional la sfârșitul lunii iunie” pe „plajele cu nisip auriu din Miami”, scrie pe Facebook deputatul Chiril Moțpan (PPDA/ACUM), care publica și o înregistrare video ce ar trebui sa-i…

- Trupa Tapinarii a fost invitata in platoul de la Neatza cu Razvan si Dani. Baietii vor sustine un concert aniversar 18 ani de Tapinarii, pe 26 iunie, in cadrul caruia se va lansa albumul "Sageata spre cer"

- In varsta de 75 de ani, solistul trupei The Rolling Stones a alergat si a sarit pe scena ingusta amenajata in interiorul stadionului din Chicago. Formatia britanica, infiintata in urma cu peste 50 de ani, a deschis show-ul cu piesa "Street Fighting Man", ce a fost urmata de cantecul "Let's…