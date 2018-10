Stiri pe aceeasi tema

- Oana Turcu, indragita prezentatoare a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” si Cristi Brancu, amfitrionul ”Agentiei VIP” de la acelasi post tv, traiesc clipe minunate in aceste zile. Cei doi sarbatoresc zece ani de casnicie si dezvaluie faptul ca au de gand sa marcheze cum se cuvine aceasta aniversare speciala…

- Paul McCartney a urcat in fruntea topului Billboard, clasament de referința al vanzarilor de albume in Statele Unite. Acest succes reprezinta o premiera pentru artist, care nu a mai ocupat aceasta poziția de 36 de ani. Fostul basist al trupei The Beatles a lansat „Egypt Station”, cel de al 17-lea album…

- Monica Anghel s-a chinuit ani buni sa ajunga la o silueta, iar acum, in sfarsit, a ajuns sa aiba kilogramele pe care si le-a dorit mereu. Anul acesta, solista implineste 47 de ani, insa arata ca o adolescenta, de cand a reusit sa slabeasca foarte mult. In prezent, Monica Anghel cantareste in jur de…

- Ți-e greu sa te trezești dimineața și sa îți gasești energia necesara sa faci tot ce ți-ai propus pentru întreaga zi? Poate ar trebuie sa nu mai sari peste micul dejun, dar și sa începi sa manânci mai sanatos și echilibrat. Este recomandat sa consumam micul…