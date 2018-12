Stiri pe aceeasi tema

- Preotul impreuna cu un grup de enoriași din localitatea italiana Chieti au fost transportați de urgența la spital dupa slujba de duminica. Toți erau foarte confuzi, iar in urma testelor medicale s-a ajuns la concluzia ca au fost intoxicați cu marijuana. Povestea i-a lasat masca pe oameni care nu știau…

- Preotul si cativa enoriasi ai unei mici biserici din Chieti, un oras din centrul Italiei, au ajuns la spital dupa slujba de duminica, dupa o gluma proasta facuta de cativa tineri care au inlocuit tamaia...

- Preotul si cativa enoriasi ai unei mici biserici din Chieti, un oras din centrul Italiei, au ajuns la spital dupa slujba de duminica, dupa o gluma proasta facuta de cativa tineri care au inlocuit tamaia cu marijuana.

- Niște tineri din Chieti, un oraș din centrul Italiei, s-au gandit sa schimbe tamaia cu marijuana. Preotul și enoriașii prezenți la slujba au ajuns la spital drogați. Cand preotul a aprins tamaia, fumul s-a raspandit imediat in toata biserica. Pana sa realizeze ce s-a intamplat, toți au fost „rapuși”,…

- Un tanar in varsta de 31 de ani, care suferea de o boala incurabila, a murit pe 29 noiembrie, pe un pat de spital. Cand prietenii au vrut sa-i caute mama, ca sa-i dea vestea tragica, au gasit-o și pe femeie moarta, in casa. Baiatul a fost internat in spital și a murit pe 29 noiembrie. Nimeni n-a reușit…

- Internat de mai multe saptamani la un spital oradean pentru tratarea unei pneumonii severe, episcopul greco-catolic al Oradiei, Preasfintitul Virgil Bercea, a fost transportat la un spital din Italia, unde va primi tratament medical de spcialitate pentru „o disfunctie imunologica”.

- O fetita romanca de 12 ani a cazut in clasa, la scoala, in Italia, dupa ce i s-a facut rau. Profesorii au chemat imediat salvarea si copila a fost dusa la spital. Acolo, medicii au descoperit ca micuta e insarcinata. Medicii au chemat imediat asistentii sociali, care au luat legatura cu rudele fetei.…