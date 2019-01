Englezul Jordan Mustoe a semnat cu Dinamo până în vara lui 2020 Ajuns luni in Romania, Jordan Mustoe a semnat cu Dinamo abia azi, in Antalya, acolo unde a plecat in cantonament cu echipa lui Mircea Rednic. Angajamentul e valabil pana in vara lui 2020. Fotbalistul britanic a trecut fara probleme vizita medicala de joi, iar temerile roș-albilor legate de o accidentare mai veche a fundașului stanga, la glezna, au fost spulberate. Jordan Mustoe, legitimat ultima data la SJK Seinajoki, in Finlanda, a postat prima poza cu tricoul lui Dinamo pe un site de socializare. Langa el, agentul care l-a reprezentat la discuțiile cu ”cainii”, Laurette Nogo. 150.000 de euro… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

