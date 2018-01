Stiri pe aceeasi tema

- O campanie a extremei drepte elvetiene care vizeaza limitarea imigratiei dinspre Uniunea Europeana a trecut marti la urmatoarea etapa dupa ce guvernul federal a dat unda verde strangerii de semnaturi pentru sustinerea publica a initiativei, relateaza Reuters. Daca initiativa va strange cel putin…

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Guvernul nigerian l-a convocat luni pe ambasadorul SUA pentru a da explicatii in legatura cu afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit caruia unii imigranti din Africa si Haiti vin din 'tari de rahat' (shithole countries), a declarat ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama, citat…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters.

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Nu sprijinim si nu cerem un al doilea…

- O femeie si-a dat jos bluza si s-a repezit spre presedintele ceh Milos Zeman, strigandu-i, in limba engleza, "Zeman - tarfa lui Putin", chiar cand seful statului se pregatea sa voteze in scrutinul prezidential desfasurat vineri, relateaza Reuters.

- Conservatorii si social-democratii germani, care au convenit vineri sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, intentioneaza sa limiteze la circa 200.000 numarul solicitantilor de azil sositi anual în Germania, transmit dpa, AFP si Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA, informeaza agentia de presa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Sute de imigranti au patruns cu forta pe teritoriul Melillei din nordul Africii, dupa ce au luat cu asalt frontiera fortificata dintre Maroc si exclava spaniola, au anuntat, duminica, autoritatile, potrivit site-ului agentiei Reuters.

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat joi ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters.…

- Fostul atlet paralimpic Oscar Pistorius va contesta la Curtea Constitutionala din Africa de Sud sporirea pedepsei pentru uciderea logodnicei sale, informeaza Reuters, care citeaza surse locale. Potrivit unor experti in drept, apelul la cea mai inalta instanta din tara are putine sanse de reusita.Curtea…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor DGCCRF…

- Compania care deține YouTube, Alphabet Inc., a anunțat luni ca anul viitor intenționeaza sa creasca numarul angajaților care analizeaza și elimina materialele violente sau extremiste de pe platforma video, relateaza Reuters. YouTube ia masuri ferme pentru a-și proteja utilizatorii…

- YouTube a anunțat ca iși extinde echipele care examineaza conținutul extremist, ca raspuns la numeroasele plangeri privind numarul considerabil de comentarii extremiste, violente și deranjante de la clipurile postate online, scrie Reuters. YouTube a dezvoltat un software automat pentru a identifica…

- Crizele umanitare din intreaga lume se vor inrautați anul viitor, pe fondul continuarii razboaielor civile din Africa, a foametei in regiunile afectate de conflicte și a amenințarii reprezentate de violențele islamiste, a prognozat ACAPS, un grup de reflecție cu sediul la Geneva, intr-un raport publicat…

- O grenada a fost aruncata catre soldatii francezi, la Ouagadougou, chiar inainte de sosirea presedintelui francez Emmanuel Macron in Burkina Faso, relateaza Reuters. De asemenea, mai multi protestatari au ridicat baricade si au incendiat pneuri spre Universitatea din capitala tarii din Africa de Vest,…

- Majorarea preturilor la alimente care a avut loc in ultima perioada reprezinta un factor conjunctural, dar nu sunt semne de accelerare, pentru ca nu exista motive de piata, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) Mihai Visan, la conferinta "Eat Smart".

- Facebook Inc va extinde si in alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfasurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare. Facebook a inceput testarea acestui software in Statele…

- Facebook va extinde și în alte țari software-ul deja implementat în Statele Unite, care permite detectarea utilizatorilor potențial sinucigași, au anunțat luni reprezentanții comaniei, citați de Reuters.

- Demi-Leigh Nel-Peters, reprezentanta Africii de Sud, a fost desemnata Miss Univers, in cadrul galei care a avut loc duminica seara, in Las Vegas, scrie Reuters. Nel-Peters, in varsta de 22 de ani, a dezvaluit un zambet mare cand a castigat, are o diploma in management, insa pasiunea sa pentru autoaparare…

- Patruzeci de persoane au fost arestate si circa 500 de migranti au fost salvati in timpul unei operatiuni a politiei impotriva traficului de fiinte umane in Africa de Vest, a anuntat joi Organizatia Internationala de Politie Criminala - Interpol, relateaza Reuters.Actiunea desfasurata de Interpol…

- Sudanul este prima țara araba care a intrat in posesia unui lot de aeronave de vanatoare Su-35 de a patra generație, fabricate in Rusia. Livrarea a avut loc in ajunul primei vizite a președintelui Omar Ahmed al-Bashir la Moscova, care va avea loc joi.

- Monedele statelor din Europa Centrala si-au revenit luni, dupa ce anterior au fost afectate de ingrijorarile provocate de esecul negocierilor de formare a unei noi coalitii de guvernare in Germania, informeaza Reuters. Duminica, dupa mai multe saptamani de convorbiri cu blocul conservator…

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si sotia lui, Grace, sunt "pregatiti sa moara în numele corectitudinii" si nu intentioneaza sa renunte la conducerea tarii, pentru a nu legitima lovitura militara, a declarat sâmbata nepotul lui Mugabe, Patrick Zhuwao, relateaza…

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si sotia lui, Grace, sunt "pregatiti sa moara in numele corectitudinii" si nu intentioneaza sa renunte la conducerea tarii, pentru a nu legitima lovitura militara, a declarat sambata nepotul lui Mugabe, Patrick Zhuwao, relateaza agentia Reuters, conform…

- Armata americana a lansat o lovitura aeriana in Somalia impotriva al Shabaab, o insurgenta islamista legata de Al Qaida care vrea sa rastoarne guvernul sustinut de Natiunile Unite, a anuntat miercuri Comandamentul SUA pentru Africa, informeaza Reuters. "Mai multi militanti" au fost ucisi in raidul…

- Liz Smith, o cunoscuta autoare de cronici mondene din presa americana, care a dezvaluit informații in premiera despre destramarea primei casnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media fața de știrile despre celebritați,…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat sambata ca a convenit cu presedintele chinez Xi Jinping ca tarile lor sa intensifice cooperarea in ce priveste dosarul nord-coreean, transmite Reuters.Cei doi lideri au avut o intrevedere in marja summitului APEC (Forumul de Cooperare Asia-Pacific),…

- Grupul Disney a anunțat joi ca pregatește o noua trilogie Star Wars, epopeea intergalactica care reprezinta unul dintre cele mai mari succese din cinema, relateaza AFP, DPA și Reuters. "Avem deja alte filme Star Wars prevazute pentru anii urmatori, pe langa lansarea in 2019 a Episodului…

- Premierul Theresa May a anuntat ca guvernul este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului din 2016. 0 0 0 0 0 0 Proiectul de lege privind retragerea Regatului…

- Institutul francez de securitate nucleara a identificat un nor radioactiv desupra Europei, cauzat cel mai probabil de un incident nuclear produs in Rusia sau in Kazahstan, scrie Reuters. Prezența unui nor de poluare radioactiva asupra Europei in ultimele saptamani indica faptul ca undeva in Rusia sau…

- "Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze", a spus Juncker intr-un discurs susținut la Universitatea din Salamanca, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa."Nu putem sta cu brațele incrucișate, a venit timpul sa facem ce trebuie facut. Spun 'nu' oricarei…

- Cel putin 20 de state membre ale Uniunii Europene vor semna saptamana viitoare un pact privind apararea comuna, initiativa promovata de Franta si Germania, pentru finantarea si dezvoltarea infrastructurii militare comune, intr-o manifestare a unitatii europene dupa decizia Marii Britanii de a parasi…

- Un tribunal din Turcia a respins marti ordinul de rejudecare a unui parlamentar din principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), mentinand astfel sentinta de 25 de ani de inchisoare dictata contra politicianului in luna iunie, transmite CNN Turk, citat de Reuters. Enis…

- Un proiect care analizeaza legaturile dintre problemele mintale și terorism in trei orașe din Marea Britanie a fost extins la nivel național, dupa ce s-a descoperit ca un numar semnificativ de persoane din cadrul programelor de combatere a radicalizarii sufera de diferite forme de boli psihice, relateaza…

- Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii, a anunțat un responsabil de securitate, citat de Reuters.

- Epidemia de gripa aviara din Bulgaria s-a extins in alte doua regiuni, determinand autoritatile de la Sofia sa anunte sacrificarea a aproape 8.000 de rate, a anuntat duminica Agentia pentru...

- ​Presedintele zimbabwean Robert Mugabe, in varsta de 93 de ani l-a concediat pe vicepresedintele Emmerson Mnangagwa, unul dintre cei considerati favoriti pentru a-i succede lui Mugame in functie, informeaza Reuters.

- Poliția din Zimbabwe a acuzat miercuri o cetațeana a Statelor Unite de conspirație in vederea rasturnarii guvernului de la Harare, relateaza Reuters. Noua acuzație - mai grava, presupusa infracțiune putand fi pedepsita cu 20 de ani de inchisoare - se adauga la cea formulata luna trecuta, de insulta…

- China intenționeaza sa adopte o lege de supraveghere a oficialilor din partid si din guvern si sa infiinteze o structura nationala de combatere a coruptiei, informeaza Reuters. Noua institutie ar urma sa coordoneze structurile teritoriale existente.Masurile vor fi luate in timpul reuniunii…

- Administratia Trump a dispus aplicarea unor verificari suplimentare în cazul solicitantilor de azil, masurile urmând sa intre în vigoare începând de miercuri, anunta Departamentul de Stat de la Washington, potrivit Mediafax. Potrivit noilor dispozitii, toti refugiatii…

- Odata cu declanșarea scandalului privind numirea unui personaj cunoscut pentru ca a distrus economia statului Zimbabwe și comis numeroase incalcari ale drepturilor omului in cei 37 de ani pe care i-a petrecut ca premier sau președinte, OMS a revenit asupra deciziei și i-a retras distincția."In cursul…

- Autoritatile autoproclamate din estul Libiei vor pune in circulatie pentru prima oara propriile monede, pe fondul lipsei de bani, a anuntat vineri un oficial al bancii centrale locale, o masura care arata un alt semn de dezbinare in tara ce are doua guverne rivale in est si vest, relateaza Reuters.Noile…

- FIFA pregateste o noua revolutie in fotbal. Oficialii forului mondial vor sa schimbe regulile in ceea ce priveste eligibilitatea jucatorilor de a juca pentru echipele nationale si exista deja o propunere care le-ar permite acestora sa schimbe nationala in anumite circumstante.Victor Montagliani,…

- Garda Revolutionara din Iran a anuntat joi ca Tehreanul va accelera procesul de dezvoltare a programului balistic, în pofida presiunilor venite dinspre Statele Unite si UE pentru a suspenda programul, a relatat agentia Tasnim, citata de site-ul agentiei de presa Reuters.