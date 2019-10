ENGIE România, obligată de instanţă să reia furnizarea de gaze naturale către ENET, societatea de termoficiare a Focşaniului 'Magistratii au admis cererea de ordonanta presedintiala, obligand ENGIE Romania sa reia furnizarea gazelor naturale si sa continue furnizarea acestora la parametrii tehnici contractati, pana la sfarsitul sezonului rece 2019-2020, dar nu mai mult de 1 aprilie 2020. Hotararea este executorie, cu termen de indata. (...) SC ENET SA este unicul producator, distribuitor si furnizor de energie termica in sistem centralizat din municipiul Focsani, care utilizeaza exclusiv gazele naturale de la ENGIE Romania. Practic, societatea furnizeaza agent termic unui numar de aproape 12.000 de beneficiari finali,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

