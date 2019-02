Locuri de munca – Agent Vanzari pentru Vaslui

E-ON România Căutam oamenii cu experiența in vânzarea D2D ( din usa in usa ) . Suntem in căutarea de echipe formate D2D plata avantajoasa pe agent cât și pe șef de echipa . E-ON România lider de piața in zona Moldovei recrutează persoane ambițioase și perseverente pentru a prelungi contractele clienților…