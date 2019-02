Engie ar vrea sa-si majoreze profitul cu un miliard de euro Grupul energetic francez Engie SA va prezenta un plan de reducere a costurilor, menit sa majoreze profitul cu un miliard de euro, a anuntat publicatia financiara franceza Les Echos, transmite Reuters.



Planul va fi anuntat saptamana viitoare la prezentarea rezultatelor financiare ale companiei pe 2018 si va cuprinde principalele obiective ale Engie in urmatorii trei ani, a informat Les Echos.



Reprezentantii grupului energetic francez nu au comentat informatia.



Engie, al patrulea grup de utilitati din Europa in functie de valoarea de piata, si-a redus treptat expunerea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

