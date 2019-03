Energy Forum. Piața energiei în 2019, dezbaterea momentului Evenimentul incepe marți, la ora 10:00, și va fi transmis LIVE pe DCNews.ro, pe pagina de Facebook și in aceasta știre, dar și pe DCBUSINESS.RO, ambele site-uri facand parte din DC Media Group. La eveniment, vor fi prezenți Elena Cristian și Bogdan Chirieac, din DCMedia Group. Invitați, de la ora 10:00 la 11:00, vor fi: ANTON ANTON, ministrul Energiei FLORIN RADU CIOCANELEA, Consilier de Stat, Guvernul Romaniei DUMITRU CHIRITA, presedinte ANRE GHEORGHE MARIN, presedinte Comisia pentru energie, infrastructura energetica și resurse minerale din Senatul Romaniei … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

