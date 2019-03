Anton Anton spune ca eforturile de a realiza capacitați de energie regenerabila se vor face in continuare dar ideea ca Romania va deveni o țara cu energie verde nu este realista. ”Carbunele ne salveaza atunci cand Hidroelectrica este in seceta sau gazul nu vine. Este important iar modernizarea energiei se va face, dar in timp. Piața de energie regenerabila exista insa este nesigura, nu ne putem baza pe ea”, a spus Anton in cadrul celei de-a doua ediții a Energy Forum care are loc marți și este organizat de DC News Media Group.

”In plus, trebuie sa nu ne mai mințim, nu avem capacitate…