De ziua lor, sa le spunem copiilor, in primul rand, ca-i iubim. Mii de copii din județul Buzau s-au bucurat de cele doua spectacole cu Gașca Zurli, dar și de parada cu torțe oferite in dar de Consiliul Județean. In fiecare an, pe 1 Iunie, romanii sarbatoresc Ziua Internaționala a Copilului. La 16 noiembrie […]