Stiri pe aceeasi tema

- La numai doua zile dupa ce Politehnica a fost invinsa dramatic de SCMU Craiova, formatia ieseana va juca din nou in Sala Polivalenta, de data aceasta cu BC Mures Targu Mures, echipa cu care se afla in lupta directa pentru evitarea retrogradarii. Echipa redutabila in ultimii ani, formatia mureseana…

- Timisoara are parte de o noua formatie, The Weekend Bandits, muzicienii fiind noua „fata“ a fostei formatii The Weekend Band. „Formatia The Weekend Band s-a reinventat, am scapat de particula Band. Sugestia pentru actualul nume a venit in urma cu un an si ne-a dat-o Marius Moga, cand am fost la Bucuresti…

- The Mono Jacks revine la Timișoara pentru un super concert in care baieții iși vor promova cel mai nou album, lansat toamna trecuta. Pentru prima data, albumul conține doar piese in limba romana.

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a transmis un comunicat prin care cere autoritaților romane sa nu amendeze maghiarii pentru celebrarea sarbatorii naționale. Citeste si: ALERTA - Romania e SUB APE: Noi coduri PORTOCALII si GALBENE de inundatii. Care sunt zonele afectate / HARTA…

- Deputatul L. Simon Laszlo, din partea formatiunii Fidesz, din Ungaria, i-a indemnat pe maghiari joi, in cadrul manifestarii de marcare a 170 de ani de la Revolutia din 1848 de la Targu Mures, sa participe la alegerile din aceasta tara si sa voteze guvernul in exercitiu. "De aceea trebuie…

- Deputatul L. Simon Laszlo, din partea formatiunii Fidesz, din Ungaria, i-a indemnat pe maghiari joi, in cadrul manifestarii de marcare a 170 de ani de la Revolutia din 1848 de la Targu Mures, sa participe la alegerile din aceasta tara si sa voteze guvernul in exercitiu. "De aceea trebuie ca maghiarii…

- "De aceea trebuie ca maghiarii din Ungaria si cei fortati intr-o existenta minoritara de catre dictatul de pace de la Trianon sa se tina de mana, sa se ajute reciproc si sa raspunda uniti la procesele care aduc in pericol intreaga comunitate europeana. Miza alegerilor din Ungaria este daca Ungaria…

- In timp ce guvernul maghiar vorbeste despre faptul ca va scapa de dependenta de gazul rusesc visand la resursele din Marea Neagra, la Bucuresti s-a creat o adevarata isterie ca o mana nevazuta a semnat ceva prin care a tradat interesele nationale ale tarii. In realitate, adevarul gol-golut este ca,…

- In timp ce guvernul maghiar vorbeste despre faptul ca va scapa de dependenta de gazul rusesc visand la resursele din Marea Neagra, la Bucuresti s-a creat o adevarata isterie ca o mana nevazuta a semnat ceva prin care a tradat interesele nationale ale tarii. In realitate, adevarul gol-golut este ca,…

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi sarbatoresc anul autodeterminarii. "Anul acesta este un an insemnat, pentru…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., efectueaza 12 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Arad, pentru destructurarea unui grup infracțional…

- Perchezițiile ii vizeaza pe membrii unei rețele de traficanți de persoane care transportau migranți din Turcia spre Germania, pe relația Serbia – Romania – Ungaria – Austria. Calatorii clandestini erau din Orientul Mijlociu sau Asia și se aflau in Turcia. Erau introduși clandestin in…

- UVT Agroland nu va disputa in Timișoara primul joc din play-off. Formația feminina de volei din elita a hotarat sa dispute importantul meci cu Știința Bacau la Lugoj, in cuplaj cu partida localnicei CSM cu CSM Targoviște. Decizia a venit ca urmare a faptul ca atat Sala ”Constantin Jude” cat și UVT Oituz…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut, arata statisticile publicate de BestJobs. Astfel, potrivit portalului de recrutare, cele mai multe oferte de locuri de muncă sunt pentru ospătari (126 anunțuri), bucătari…

- 5% din plafonul pentru Prima Casa 2018, epuizat Programul "Prima Casa" a fost demarat pe 15 februarie si deja a fost epuizat 5% din plafonul pe 2018, a declarat directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Alexandru Petrescu, la forumul "Piata imobiliara:…

- SCM Timișoara s-a oprit in penultimul act al Cupei Romaniei la baschet feminin. Formația pregatita de Mihai Coldea a fost depașita de gazda turneului F8, Sepsi SIC Sf. Gheorghe, scor 62-79. Alb-violetele au condus in primul sfert, dar au cedat treptat inițiativa. Banațencele invinsesera in sferturi…

- Formațiile de baschet din cadrul SCM Timișoara au obținut victorii ieri seara. Elevele lui Mihai Coldea au debutat cu o victorie in turneul Final Eight al Cupei Romaniei. Banațencele au trecut cu 71-62 de Olimpia Brașov și vor disputa maine semifinala cu gazda competiției, Sepsi Sf. Gheorghe. Timișorencele…

- ”Timișoara, punct de interes pentru traficul ilegal de persoane”, spune poliția federala germana, care conidera orașul de pe Bega o noua ”ancora” a traficanților. Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca „ancora” pentru transportul…

- Timisoara - un nou centru al migratiei ilegale, scrie un ziar din Germania Foto: Arhiva. Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane, a comunicat Politia federala germana revistei "Welt am Sonntag"…

- Un trubadur din Timisoara care a incantat cu melodiile sale mii de oameni care au trecut prin centrul istoric al Timisoarei este intr-o situatie dificila, iar timisorenii sunt chemati sa il ajute, fiind organizat un concert caritabil cu ocazia caruia pot fi facute donatii.

- Canta și incanta trecatorii din centrul Timișoara, dar nu și-a facut niciodata publica suferința. Mircea Parasca are insa nevoie de ajutor, fiindca are o boala grea, care ii pune in pericol viața. Puteți da și voi o mana de ajutor.

- Ministerul de Externe ungar isi mentine pozitia potrivit careia Ungaria va fi alaturi de maghiarii din Transcarpatia si nu va permite reducerea drepturilor lor, a declarat miercuri seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, ca raspuns la comentarii facute de politicieni ucraineni mai devreme in aceeasi…

- Antrenorul Tudor Costescu și echipa medicala a BC SCM Timișoara vor trebui sa faca un numar de magie pentru a recupera echipa inaintea semifinalei de luni din Cupa Romaniei. Formația a avut nevoie de prelungiri și un meci extenuant pentru a trece in semifinale, dar importanta ramane victoria.…

- Questo se alatura proiectului “Alba Iulia Smart City” printr-un parteneriat menit sa imbunatațeasca experiența turiștilor care viziteaza orașul. Aceștia vor putea explora Alba Iulia gratuit, prin intermediul unor tururi de explorare urbana, direct de pe telefon. Tururile nou create vor integra in aplicație…

- Fost ministru de Externe al Ungariei: „Niciun maghiar nu ar fi gata sa moara pentru Transilvania” „Europa a fost foarte eficienta in a-si solutiona dificultatile, si sper ca aceasta traditie va continua. Sunt sigur ca vor veni lideri noi, competenti. Este foarte putin probabil ca vor deveni dictatori…

- Marco Mendoza, fostul basist al legendarelor trupe Whitesnake sau Thin Lizzy, revine in orasul nostru cu un spectacol de neratat, evenimentul fiind inclus in turneul l european al artistului, care incepe in data 16 februarie si va dura o luna. Marco Mendoza s-a nascut in data de 3 mai 1963 si este actualmente…

- Takacs Vilko, o figura binecunoscuta a muzicii maghiare, va sustine un concert acustic la Timisoara, evenimentul urmand sa se desfasoare marti, 30 ianuarie, de la ora 20.00, la Manufactura. Takacs Vilko este o figura cunoscuta a muzicii din Ungaria, fiind chitaristul formatiei de mare succes Ganxsta…

- Clujul, in topul județelor care ofera locuri de munca in domeniul financiar Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca vacante in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabili, economiști si directori economici, arata o statistica realizata de platforma de recrutare online BestJobs.eu. Potrivit sursei citate, cele mai multe anunțuri…

- Dupa ce anul trecut binecunoscuta formatie romaneasca 3 Sud Est a efectuat un turneu national cu ocazia implinirii a 20 de ani de existenta care a poposit si in orasul nostru, trupa alcatuita din Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu revine in atentia melomanilor cu un nou turneu. Formatia alcatuita…

- Antrenorul echipei de prima liga a avut, in sfarsit, ocazia sa-si vada elevii la lucru intr-un meci adevarat. Adversari au fost cei de la ACS Ghiroda, partida desfasurandu-se pe un teren greu, la baza de antrenament de la „Dan Paltinisanu”. Partida a fost un excelent prilej pentru a vedea la lucru…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- Povestea trista a Maiei, fetița de 12 ani din Timișoara care nu și-a mai primit tratamentul cu imunoglobulina din luna iulie a anului trecut și este obligata sa stea inchisa in casa, continua in același ton. Mama copilei numara zilele de „tratament” facut cu promisiuni ale statului roman și a ajuns…

- Mihai Tudose a vrut sa faca, inainte de ședința PSD in care i se decide soarta in fruntea Guvernului, precizari despre declarațiile care au aruncat in aer relațiile romano-ungare. Premierul a anunțat ca a facut referire la autoritațile romane, nu la maghiarii romani.”Eu m-am referit la autoritațile…

- Concursul internațional de ultra-alergare S24H va avea loc in perioada 20-23 septembrie 2018, la Timișoara. Cei mai rezistenți atleți din Romania și din strainatate pot sa-și depașeasca limitele in șase probe de alergare, cu durata cuprinsa intre 6 și 72 de ore. Aflat deja la a treia ediție,…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Este vorba despre sala Liceului Pedagogic “Carmen Sylva” din Timișoara. Concertul va avea loc luni, 15 ianuarie, de la ora 13. Evenimentul este menit sarbatoririi a 45 de ani de existența. „Acum, ca și atunci, vom canta doar pentru elevii liceului, marcand astfel arcul peste timp al existenței…

- Va fi plin pe 14 februarie in sala Capitol, așa ca daca vreți sa celebrați iubirea alaturi de trupa Direcția 5, e momentul sa va luați bilete. Acestea au fost puse in vanzare deja și au prețuri speciale.

- Noi afirmatii ale lui Laszlo Tokes, presedintele Consiliului National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT). Acesta spune ca in anul Centenarului CNMT sarbatoreste anul autodeterminarii nationale maghiare si isi va organiza programul corespunzator, conform rador. Potrivit presedintelui CNMT, citat…

- Paula Seling va sustine un concert extraordinar la Timisoara in cadrul caruia solista nascuta in ziua de Craciun va interpreta o sumedenie de hituri din cariera solistei care a sustinut primul ei minirecital la varsta de zece ani. Din 1998 artista a lansat peste 15 albume solo, atat cu muzica pop, dar…

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.Auzindu-i…

- Melomanii care vor alege sa-si petreaca seara aceasta la Opera Naționala Romana din Timișoara se vor putea delecta, de la ora 19, cu musicalul in trei acte „Scripcarul pe acoperiș”, dupa povestirile lui Sholom Aleichem, pe muzica lui Jerry Bock. Libretul ii apartine lui Joseph Stein, versificația lui…

- Formatia maghiara Canarro a sustinut un concert memorabil vineri seara la Manufactura, evenimentul fiind unul care a iscat un interes deosebit in randul melomanilor timisoreni, care au umplut pana la refuz locatia. Pe parcursul celor doua reprize, trupa maghiara a navigat cu maiestrie intre manouche…

- Ianuarie 2017 – Primul concert al anului i-a adus in orasul nostru pe legendarii muzicieni care au pus bazele trupei Abra in 1984, evenimentul desfasurandu-se in Club 30. – Formatia timisoreana The Weekend Band a lansat un videoclip, la piesa „Strop de cafea”, o melodie care a fost inregistrata intr-un…

- Lugojenii sunt așteptați sa petreaca Revelionul in strada. Primaria Lugoj a alocat și in acest an o suma importanta de la bugetul local pentru organizarea unui concert in aer liber și a unui foc de artificii, in noaptea dintre ani. Petrecerea publica va avea loc pe platoul Casei de Cultura…

- Dupa ce a facut cunoscuta situația instituției pe care a preluat-o cu doar o luna in urma și a anunțat ca in februarie va fi cea dintai premiera, respectiv „Iaacovi și Leidental“ de Hanoch Levin, noul director al Teatrului de Vest, Florin Gabriel Ionescu a prezentat in cadrul primei conferințe…

- Razie pe Aeroportul Cluj. Taximetriștii, luați la puricat Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau, Iasi, Bucuresti. În doar doua ore, au fost verificate 200 de autoturisme,…