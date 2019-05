Energie electrică aproape gratis la Bursă datorită vremii capricioase Preturile reduse de astazi se datoreaza aportului semnificativ al turbinelor eoliene. Adica tocmai vantul puternic care ii cam incurca orele astea pe romanii care petrec in aer liber ziua de 1 mai, a ieftinit energia electrica. S-a suprapus de asemenea si un consum mai mic. E putin probabil insa ca ieftinirea sa se reflecte in facturile romanilor. Intervalul orar a fost redus, in plus pretul energiei electrice a fost plafonat prin OUG 114. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

