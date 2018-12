Energia verde a devenit o mina de aur pentru investitorii in companiile europene de utilitati

Actiunile companiei austriece Verbund AG au inregistrat cele mai bune performante in indexul companiilor europene de utilitati, dovada a beneficiilor investitiilor in companiile de energie regenerabila.



Valoarea actiunilor Verbund AG s-a triplat in 2018, devansand toate celelalte 27 de companii incluse in indicele STOXX 600 Utilities Index. Compania austriaca si-a construit afacerile pe o strategie foarte simpla, dar foarte profitabila: sa cumpere energie electrica ieftina noaptea, pe care sa o utilizeze pentru a pompa apa in sus, in Alpi, pe care sa o elibereze pentru a produce energie…