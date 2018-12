Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de distributie a energiei electrice vor creste cu 0,74% de la 1 ianuarie, ceea ce va insemna o scumpire pe factura de 3,5 lei pe an in medie pentru un consumator casnic, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, vineri, AGERPRES. Comitetul…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat vineri noi tarife reglementate pentru distribuția de energie electrica. Tarifele aprobate pentru anul 2019 inregistreaza o creștere de 0,74% la nivelul intregii tari, valoare care include și rata inflației de 3,82%. Vezi ce…

- Dupa anumite discuții in Parlament, Viorel Alicuș, directorul general al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), scoate din nou la lumina ideea unei taxe pe centralele de apartament. Motivul principal ar fi poluarea in zonele urbane, dar la mijloc e de fapt starea falimentara…

- Energie Transgaz, prima companie de stat care aproba dividendele suplimentare, de 13,5 mil.lei Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 13:43 21 Actionarii Transgaz, operatorul tehnic al sistemului natio­nal de transport gaze natu­rale, au aprobat in adunarea generala…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) va majora semnificativ, de anul viitor, tarifele pe care le percepe de la companiile din energie, in principal pentru a-si construi un sediu nou. Cresterile ar urma sa fie resimtite si in facturi, conform legislatiei.

- Cresterea pretului la gaze din ultima perioada a fost cauzata de faptul ca OMV Petrom si-a redus productia, astfel ca trebuie sa importam mai mult gaz din Rusia, care este mai scump, a declarat, marti, Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz, la o conferinta pe tema noii strategii energetice.…

- Incalzirea locuintelor bransate la sistemul centralizat de termoficare din Capitala s-ar putea scumpi chiar din aceasta luna. Motivul: pe fondul scumpirilor pronuntate care au avut loc in domeniul energiei, in 2018, ELCEN - societatea producatoare a agentului termic livrat in sistem centralizat in Capitala…