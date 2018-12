Energia se scumpeste cu 3,5 lei pe an, dupa ce ANRE a majorat tarifele de distributie

Tarifele de distributie a energiei electrice vor creste cu 0,74% de la 1 ianuarie, ceea ce va insemna o scumpire pe factura de 3,5 lei pe an in medie pentru un consumator casnic, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, vineri, AGERPRES.



Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat, in sedinta de vineri, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie concesionari pentru anul 2019.



"In acest sens, ANRE a revizuit…