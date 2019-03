Energia eoliană asigura o treime din producţia naţională, sâmbătă după-amiază; România a exportat peste 1.200 de MW Energia eoliana asigurau o treime din productia nationala de electricitate, sambata dupa-amiaza, in contexul in care meteorologii au emis avertizari de vant puternic pentru judetele Tulcea si Constanta, zonele unde sunt concentrate cele mai multe parcuri eoliene din Romania. Astfel, la ora 17:00, turbinele eoliene produceau 32% din total, cu 2.356 MW, fiind pe primul loc in topul surselor de generare a electricitatii, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp real, postate pe site-ul Transelectrica. Pe locul al doilea se afla energia nucleara (18,5%), urmata de carbune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

