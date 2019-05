Stiri pe aceeasi tema

- Codul galben anunțat de meteorologi și-a intrat „furios” in drepturi la Timișoara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Alerta a intrat in vigoare de sambata de la ora 15.00, iar…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare de vreme severa imediata valabila in localitati din zona Banatului, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, in judetele Caras-Severin si Timis, local, se vor semnala intensificari ale vantului, cu viteze care vor atinge in general…

- Aproape 60% din productia de energie generata la nivel national provenea, marti dimineata, din surse regenerabile, pe primul loc fiind cele eoliene, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp real, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 10:00, pe primul loc se afla…

- Avertizare meteo de ultima ora emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Este cod portocaliu de ninsoare pentru patru județe din țara, iar alte 11 județe din zona de sud a țarii sunt sub cod galben de vant.Codul portocoaliu de ninsoare e valabil in județele Valcea, Gorj, Hunedoara…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit atentionarea Cod galben de vant, pentru judetele Dolj, Olt si Mehedinti. Astfel, in toate cele tei judete se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala in general de 55-65 km/h, pana la ...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 11 februarie, prognoza meteo pentru perioada 11-24 februarie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. De marți, temperaturile scad brusc și sunt anunțate ploi și ninsori. Prognoza meteo…

- Atenționari de Cod portocaliu și Cod galben de vant puternic, ceața densa și burnița au fost emise, duminica seara, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru mai multe zone ale țarii.