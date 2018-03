Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrice marți 45% din energia electrica a Romaniei, dupa ce a fost solicitata ca urmare a gerului care a cuprins țara noastra in ultimele zile . ”In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul orei 8, 4.380 MW, reprezentand 45,60% din necesarul al…

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul…

- “Romania, asa cum nu ati mai citit-o”. Este tema tarii noastre la Targul International de Carte de la Paris. Mii de vizitatori au apreciat standul creat de Institutul Cultural Roman iar presa franceza l-a pus in topul celor mai bune de la „Salon du livre”.

- Meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare, cu depunere de polei in special in sudul tarii, valabila incepand de luni dimineata pana marti seara. Pana luni, la ora 20.00, este in vigoare si o atentionare cod galben de inundatii emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de judete. De asemenea,…

- Dupa o perioada calduroasa, iarna revine in Romania, la mijlocul lunii martie, metzeorologii anuntand scaderea temperaturilor si chiar lapovite si ninsori. Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea. Primul cod galben intra in vigoare sambata seara si e valabil pana…

- Mai puțin de un an este pana la preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. In 2019, timp de șase luni, Bucureștiul va avea posibilitatea sa aduca in atenție și sa dezvolte prin dialog cu statele membre, dar și cu instituțiile centrale europene, raspunsuri la diferite…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior, informeaza AGERPRES . El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca actul normativ “nu va…

- Consumul de energie electrica al populatiei a scazut cu 10%, iar iluminatul public, cu 3,5%. Totodata, productia nationala de electricitate a scazut si ea, cu 7%. Cel mai mare recul s-a inregistrat in ceea ce priveste energia electrica generata de turbinele eoliene, respectiv 15,7%. Productia…

- CONTEXT: Consumul se afla pe un trend ascendent, atat la nivel international, cat si in Romania. Pretul chiriilor din unele centre comerciale a facut ca unitatile aflate in cadrul acestora sa nu fie rentabile, potrivit lui Dragos Sirbu, CEO-ul Flanco. Comertul online castiga din ce in ce mai mult teren,…

- Liderul argesean al PNL, Adrian Miutescu, a anuntat printr-un comunicat de presa cine va fi candidatul la alegerile prezidentiale de anul viitor care va avea sustinerea partidului sau.Nu este nici o surpriza faptul ca, actualul presedinte al Romaniei Klaus Iohannis va avea sustinere din partea…

- La sfarșitul lunii ianuarie 1931, rectorul Universitații din București, Nicolae Iorga venea din Veneția unde a stat patru zile. Aflat „pe drumul dintre Kikinda și Timișoara, Iorga s-a intreținut cu ziariștii de la Dimineața, Vestul oferindu-le unele declarații despre poziția Romaniei in Conferința Alianței…

- "Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie. Sa nu uitam asta. Atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, (...) in aceste situatii pierdem suveranitate, independenta, demnitate, respect si nu castigam nimic. Defaimarea…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, este singurul prezentant al Partidului Popular European la Congresul PSD. Acesta si-a reafirmat sustinerea punctuala in Parlament pentru PSD, pe care o considera pozitiva, dar a exprimat si nevoia unui proiect de tara.Declaratii Kelemen Hunor: - Cred…

- Suntem din nou in presa internationala. De aceasta data, judetul Valcea ne aduce in presigioasa publicatie „The Washington Post". Jurnalistii americani s-au declarat impresionati de frumusetea si autenticitatea locurilor, dar si de ospitalitatea cu care au fost primiti in judet.

- Gest de neinteles joi dimineata la un liceu din Oradea. O eleva de 15 ani a fost gasita in toaleta fetelor, aproape inconstienta. Fata a fost preluata in cateva minute de un echipaj al ambulantei si, din fericire, se afla acum in afara oricarui pericol. Se pare ca ea ar fi incercat sa isi ia viata,…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Deși incepe sa se incalzeasca usor in cea mai mare parte a tarii, dupa gerul polar care a lovit Romania, exista conditii pentru formare a poleiului si a lapovitei. De luni, vremea se va incalzi, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana si local in sud-vestul, sudul si…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a intalnit in decursul zilei de joi si cu presedintele Klaus Iohannis, subiectul principal al discutiei fiind „modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie”. Timmermans a mentionat ca nu exista vreun dubiu ca…

- Iarna anului 2017, care a dus pretul energiei la niveluri imposibil de anticipat, i-a determinat pe cei ramasi in picioare sa-si restructureze businessul si sa ia masuri de achizitii mult mai prudente. „Ne uitam la profitabilitate inainte de market share“, spune Catalin Stancu, director…

- Consumul de energie electrica al Romaniei a depasit ieri, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica, preluate de Agerpres. Astfel, consumul…

- Consumul national era, la ora 11:50, de 9.549 de MW, acoperit integral de productia interna (11.085 de MW), diferenta fiind exportata. Sursele de productie erau urmatoarele: 24,18% eolian - 2.671 MW, 33,99% carbune - 2.650 MW, 19,37% hidro - 2.140 MW, 18,16% hidrocarburi - 2.006 MW, 12,00%…

- Consumul de energie electrica al Romaniei depaseste luni, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, consumul naţional era,…

- Peste 1.600 de solicitari au fost facute, in ultimele 24 de ore, la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov a inregistrat 1.608 solicitari, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 889 reprezentand urgente de cod rosu si cod galben, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Consumul de energie electrica al Romaniei depaseste luni, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, consumul national…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- Agenția Bloomberg, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat".

- Energia regenerabila s-ar putea sustine si fara subventii, daca s-ar asigura predictibilitatea veniturilor prin reguli de piata care sa integreze noile capacitati si prin contracte pe termen lung, a declarat, marti, Claudia Brandus, presedintele Asociatiei Romane pentru Energie Eoliana (RWEA).

- Energia regenerabila s-ar putea sustine si fara subventii, daca s-ar asigura predictibilitatea veniturilor prin reguli de piata care sa integreze noile capacitati si prin contracte pe termen lung, a declarat, marti, Claudia Brandus, presedintele Asociatiei Romane pentru Energie Eoliana (RWEA). Ea a…

- A fost in 2000, intre 15 februarie și 31 octombrie, șef al Marelui Stat Major al Armatei Romane. De unde a plecat dupa ce, pe 27 octombrie același an, a susținut o conferința de presa in care a afirmat ca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii urmarește și protejeaza activitatea gruparilor mafiote din…

- Comertul modern numara zece jucatori, dintre care sapte au afaceri care au sarit pragul de 1 mld. euro anul trecut. Pe fondul unei cresteri puternice a consumului si pe fondul deschiderilor de sute de magazine, anul trecut a fost unul dintre cei mai buni din istorie pentru comertul modern local. Profi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Consumul privat este principalul motor al creșterii PIB-ului în România, arata previziunea economica intermediara de iarna, publicata de Comisia Europeana miercuri, 7 februarie.

- Simona Halep a confirmat informatiile aparute luni in presa din Romania. Pentru a nu risca o agravare a starii sale de sanatate, constanteanca a luat decizia de a nu lua parte la Fed Cup, in intalnirea din Romania si Canada. Fostul lider mondial a raspuns "prezent" convocarii si initial…

- Unul dintre cei mai cunoscuți medici psihiatri din Sibiu, Ghiorghe Talau, a murit. A fost membru al Asociației Romane de Psihoterapie, al Asociației Romane de Psihiatrie și al Organizației Mondiale de Psihiatrie. Pe data de 8 februarie ar fi implinit 70 de ani. Ghiorghe Talau n-a nascut in 8 februarie…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Tineretul National Liberal a adoptat o rezolutie care atrage atentia asupra faptului ca Romania s-a indepartat de la principiile si idealurile fondatorilor sai, iar conducerea tarii este mai degraba preocupata de propria soarta, nu de viitorul Romaniei.…

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu aproape 1.300 de utilaje de deszapezire si au imprastiat peste 8.800 de tone de material antiderapant, potrivit CNAIR. Luni, sunt sub avertizare cod galben jumatate dintre judetele tarii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora nu exista…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, a fost blocat, in aceasta dimineata, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregirii tarii. Basescu a declarat ca Romania trebuie sa ceara anularea pactului Ribbentrop-Molotov,…

- Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul tarii. La primele ore ale diminetii, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului si minus 14 grade in Ceahlau, iar temperatura resimtita a coborat pana la minus 31 de grade. Sambata la ora 7 dimineata se inregistrau minus 14 grade in nordul…

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- Minerii de Bitcoin si alte criptomonede ar putea avea nevoie anul acesta de 140 TWh de energie pentru a alimenta foamea pe care aceste instrumente financiare au starnit-o la nivel global. Nivelul este de peste doua ori mai mare fata de consumul annual de energie al Romaniei. “Energia necesara…

- Romania TV va transmite in direct declaratia ministrului Carmen Dan. Intrebata daca intentioneaza sa-si dea demisia din Guvern dupa declaratia premierului Mihai Tudose, care a acuzat-ocaminte, Carmen Dan a spus joi dimineata ca va lamuri "cat de curand" problema. "In ceea ce priveste…

- Un avion al companiei Blue Air care decolase in aceasta dimineața de la Bacau cu destinația Catania a fost la un pas de a se prabuși in mare. Aeronava a pierdut brusc din altitudine și ar fi ajuns la aproape 100 de metri de duprafața marii. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna, informeaza Romania TV. Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt…

- In perioada sarbatorilor de iarna și in primele zile ale anului 2018, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a inregistrat creșteri fața de o perioada normala a anuntat Politia de Frontiera. In perioada 18 decembrie 2017 — 01 ianuarie 2018, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: in ziua de 24/12/201703:40:26 cutremur in judetul Buzau, localizat manual.Coordonate: lat 45.5842; lon 26.4539.Magnitudine: 3.2, adancime: 114.9km. Reamintim ca in luna mai a avut loc una dintre cele mai importante…