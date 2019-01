Astfel, in Romania, energia s-a tranzactionat cu 83,10 euro pe MWh, in timp ce un Ungaria, pretul este de 65,77 euro pe MW, in Slovacia - 63,74 euro pe MWh, iar in Cehia - 61,68 euro pe MWh. Diferenta dintre pretul din Romania (cel mai mare) si Cehia (cel mai mic) este de 36%.

In lei, pretul energiei in tara noastra are o medie de 387,64 lei pe MWh in ziua de luni, cu un maxim orar de 559 de lei pe MWh intre orele 17:00 si 18:00.

Intrucat energia curge din pietele mai ieftine catre cele mai scumpe, Romania importa o cantitate de 487 de MW luni la ora 11:50. Consumul national era…