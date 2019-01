Energia electrica in Romania este mai scumpa cu 30% decat in tarile din regiune Pretul energiei in Romania pe piata bursiera spot cu livrare luni este cel mai mare din regiune, la o diferenta de aproximativ 30% fata de celelalte tari cu care Romania este cuplata, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM, operatorul pietei.



Astfel, in Romania, energia s-a tranzactionat cu 83,10 euro pe MWh, in timp ce un Ungaria, pretul este de 65,77 euro pe MW, in Slovacia - 63,74 euro pe MWh, iar in Cehia - 61,68 euro pe MWh. Diferenta dintre pretul din Romania (cel mai mare) si Cehia (cel mai mic) este de 36%.



In lei, pretul energiei in tara noastra are o medie de 387,64… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

