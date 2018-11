Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a, potrivit News.ro:CS Luceafarul Oradea - FC Metaloglobus Bucuresti 3-0 Fotbal Club Arges - ACS Poli Timisoara 5-0CS Aerostar Bacau - AFC UTA Arad 1-0ACS Energeticianul - CS Balotesti…

- Formatia Petrolul Ploiesti a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Ripensia Timisoara, in etapa a XVI-a a Ligii I, informeaza News.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Antoche, in minutul 4. Tot vineri, CS Mioveni a invins ACS Dacia Unirea Braila, scor 4-0.Partidele…

- Julio Baptista, 37 de ani, trece prin momente dificile la CFR Cluj, unde a jucat numai 42 de minute in trei partide. Atacantul brazilian a jucat in trecut și la Real Madrid, insa a ajuns sa fie umilit de campioana Romaniei. In ultima etapa din turul sezonului regulat, CFR a invins-o pe Sepsi cu 2-1,…

- Bogdan Andone a revenit dupa ceva timp la Timișoara, acolo unde a antrenat ASU Politehnica, de aceasta data ca si proaspat tehnician al celor de la Energeticianul. El a fost aproape sa ia toate cele trei puncte ale celeilalte echipe timisorene care inca mai face ceva rezultate, Ripensia Timisoara.…

- Pandurii Lignitul Targu Jiu va juca din nou pe teren propriu sambata, de la ora 11.00, pe terenul sintetic de langa stadionul municipal. Gorjenii, care sunt pe locul 11 in clasament, vor primi vizita echipei de pe locul 8, CS...

- In perioada 24 - 25 august, la Castrul Jidova din Campulung Muscel - un simbol al Romei la granita dintre imperiu si lumea barbara - se va desfasura cea de-a IV-a editie a festivalului cu specific roman „Sigiliul Romei in Arges”.

- Pandurii Lignitul Targu Jiu cauta sambata prima victorie acasa, pe terenul sintetic din Targu Jiu. Gorjenii vor juca in compania echipei CS Mioveni, incepand cu ora 11.00, meciul nefiind televizat. CS Mioveni este...

- Un covor te poate face vedeta peste noapte. Pentru asta trebuie sa vii cu el... in tribune, la un meci de fotbal. Alexei este suporter al lui FC Rostov si a venit la partida cu Enisei Krasnoiarsk din prima divizie ruseasca cu un covor de acasa.