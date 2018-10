Enel Energie și Enel Energie Muntenia, lideri pe piața concurențială a energiei electrice Odata cu deschiderea catre concurența a piețelor de energie, a fost implementat cadrul legal care sa permita tuturor consumatorilor de energie electrica și de gaze naturale, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), sa uzeze de dreptul de eligibilitate, adica sa iși aleaga furnizorul dorit și sa incheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile de consum. Schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final se face in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 105/2014, fiind un proces gratuit și nu implica modificari de ordin tehnic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

