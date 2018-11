Stiri pe aceeasi tema

- La volume, topul inmatricularilor de vehicule electrice este condus de Germania, cu 24.678 de unitati, urmata de Franta cu 20.256 unitati si Olanda, cu 15.330 unitasi. Inmatricularile de masini diesel au crescut in Romania cu 12,6-, (de la 40.151 unitasi la 45.212 unitati) in conditiile in care in UE…

- ”Conform informațiilor primite de la Banca Europeana de Investiții (BEI) care finanțeaza studiul de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale, valoarea acestui studiu este de 1,8 milioane de Euro. Reamintesc faptul ca in timpul procesului de pregatire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul…

- Fabrica IRUM, fondata in anul 1953, a anuntat ca lanseaza primul tractor conceput și realizat pe platforma din Reghin. Proiectul TAGRO a fost realizat in Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje Agricole și Forestiere - IFOR - care funcționeaza la Reghin, Transilvania. Acest centru a fost inființat…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca atat Turcia, cat si Emiratele Arabe Unite si-au arata disponilbilitatea de a investi in Romania. Dancila a precizat ca s-au stabilit o serie de proiecte in parteneriat public-privat, care vor fi demarate in Romania de catre acesti investitori, noteaza stirirpesurse.…

- Gorj e judetul care are investitii straine totale de doar 4 milioane de euro in ultimii 28 de ani, potrivit datelor oficiale ale BNR si Institutului National de Statistica. In topul judetelor care au atras cele mai putine investitii straine se numara Mehedinti (5 milioane de euro), Vaslui (43 milioane…

- Italienii de la Enel ar putea investi in urmatorii 3-4 ani in jur de 15 de milioane de euro in statii electrice in Romania, planuri mai concrete urmand a fi anuntate la mijlocul lunii noiembrie, scrie ZF. In contextul in care Enel are pentru 2022 un plan de 300 de milioane de euro pentru montarea […]

- Intreaga populație a județului Salaj va beneficia de servicii de apa și canalizare. Insa, investiția presupune o majorare a tarifelor pentru populație. Este vorba despre un proiect care a va fi implementat pana in anul 2023 și va fi finanțat din fonduri europene cu peste 80 de milioane de euro, potrivit…

- Guvernul se imprumuta 450 de milioane de euro de la BEI, pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri. Memorandumul privind contractarea imprumutului pentru continuarea unor investitii in dezvoltarea rurala se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Legat de…