Enel a accesat o linie de credit de 1 miliard de euro de la UniCredit

- Enel SpA („Enel”) a semnat cu UniCredit SpA („UniCredit”) prima sa linie de credit de tip revolving asociata de realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale ONU, un contract de imprumut „asociat de indeplinirea ODD” in valoare de 1 miliard de euro, cu termen 5 ani. „Cu aceasta linie de credit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, in cadrul vizitei de lucru in Statele Unite, o intrevedere bilaterala cu Secretarul General adjunct al Organizatiei Natiunilor Unite, Amina J. Mohammed. Premierul a evidentiat importanta si rolul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila, ca mijloc de realizare…

- O tranziție energetica sustenabila și justa, finanțarea masurilor climatice, infrastructura și orașele sunt printre principalele teme ale Summit-ului ONU pentru combaterea schimbarilor climatice din acest an Enel a fost reconfirmata ca LEAD company in cadrul Compactului Global al ONU, care in acest…

- Tema acestei sesiuni a Adunarii Generale este 'Stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea saraciei, educatia calitativa, actiune climatica si incluziune'. Cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a ONU a inceput pe 17 septembrie si are o durata de un an, segmentul dezbaterii generale…

- Enel Finance International NV a plasat pe piața de capital prima emisiune de obligațiuni mondiala asociata realizarii unor obiective de sustenabilitate, parte a strategiei corporative a Grupului și in conformitate cu angajamentul Enel de a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabila (ODD) ale Organizației…

- Biroul Executiv al Partidului National Liberal a luat decizia sa initieze procedura de modificare a modului in care functioneaza Curtea Constitutionala. In acest sens am stabilit un grup de lucru format din reprezentantii partidului, care au activitate in Comisia juridica, in cele doua Camere ale…