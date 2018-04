Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, in perioada 2 6 aprilie 2018, Constanta va fi gazda celui mai important eveniment al anului pentru iubitorii limbii lui Shakespeare Olimpiada nationala de limba engleza. Programul olimpiadei a debutat ieri seara cu festivitatea de deschidere, la ora 18.00, la Academia Navala Mircea…

- Sectia de chirurgie a Spitalului municipal Targu Secuiesc va fi modernizata cu fonduri europene, pana la sfarsitul anului viitor aici urmand sa fie investiti aproape 2,9 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, remis miercuri AGERPRES. Potrivit…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, ce reuneste 44 de asociatii culturale si civice din cele trei judete, a lansat marti, in cadrul unui simpozion, o declaratie comuna prin care isi exprima sustinerea pentru reunirea Basarabiei cu Romania, aceasta fiind semnata de mai…

- Cei patru covasneni, Debreczeni Laszlo, Demeter Laszlo, Szarukan Laszlo si Tulit Zsombor, care au pornit la sfarsitul lunii februarie intr-o expeditie in Africa ce are ca scop tranzitarea acestui continent de la nord la sud, au strabatut jumatate din drum, adica peste 7.700 de kilometri, ajungand in…

- Bazinul olimpic de inot din municipiul Bacau a gazduit, in perioada 21-25.03.2018, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori, competiție care a reunit 380 de participanți din 56 de cluburi sportive, printre care și Asociația Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe. Așa…

- Volumul „Viața publica din Sfantu Gheorghe – Covasna (1919-1989). Cronologie”- este cea mai recenta apariție editoriala semnata de dr. Ioan Lacatușu, arhivist, personalitate marcanta a comunitații covasnene. Lucrarea face parte din colecția „Centenarul Marii Uniri (1918-2018)”, aparuta la Editura „Eurocarpatica”…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat 14 persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES, de la inceputul anului. Potrivit conducerii Agenției, o persoana s-a angajat, pana in prezent, in Germania. „Pentru strainatate,…

- Cinci elevi covasneni s-au calificat la olimpiada naționala de istorie, in urma participarii la etapa județeana a competiției. Dintre aceștia, patru sunt elevi ai Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, iar un elev, de la Liceul Teoretic „Nagy Mozes” din Targu Secuiesc. Etapa județeana…

- Potrivit unui comunicat de presa emis de catre Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”, din Sfantu Gheorghe, in ultima saptamana au fost consemnate primele doua cazuri de ințepaturi de capușa. Deși vremea din ultimele zile a fost deosebit de rece, am avut parte și de temperaturi ridicate,…

- In Sala Transilvania din Sibiu s-a desfașurat sambata, 17 martie, „Cupa Miados 2018”, competitie internaționala la care au participat peste 800 de sportivi din 60 de cluburi din tara si strainatate (Bulgaria, Republica Moldova si Ungaria). La aceasta competiție de anvergura Clubului Sportiv Municipal…

- Incepand de astazi, 19 martie și pana joi, 22 martie, se desfașoara simularea naționala a probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat – 2018. La aceasta simulare vor participa elevii inscriși in clasele a XI-a și a XII-a, au transmis, vineri, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ)…

- In cursul anului trecut, Primaria Ozun a atribuit unui numar de optsprezece familii nevoiașe cate o parcel de teren, pe care aceștia sa iși poata construi cate o casa. Pe langa aceasta, pune la dispoziția beneficiarilor, in mod gratuit, și proiectul de construire al locuințelor, care ar fi costat, in…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a confirmat, vineri, al treilea caz de deces din cauza gripei tip A – un tanar in varsta de 23 de ani. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a declarat pentru AGRPRES ca tanarul a murit luni la sectia ATI, rezultatul analizelor de laborator,…

- In scopul diminuarii riscurilor din mediul online, este necesara cunoasterea unor masuri minime de protectie a informatiilor private si de filtrare a celor postate. Analiza raspunsurilor pe care unii elevi le-au oferit la intrebarile legate de cunoasterea optiunilor elementare de protectie online ne…

- Spectacolul-documentar„Foreplay”, regizat de Ozana Nicolau, avand ca tema mamele adolescente, va fi prezentat luna aceasta la Sfantu Gheorghe, in cadrul unui turneu ce va include mai multe localitati din tara, a anuntat luni, conducerea Teatrului „Andrei Muresanu” din municipiu. Potrivit unui comunicat…

- Un numar total de cinci cursuri de formare sunt programate sa inceapa, la nivelul județului, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, luna aceasta, conform informațiilor oferite ieri de conducerea instituției. Directorul executiv al AJOFM Covasna, Kelemen Tibor,…

- Un numar de 70 de echipe din Romania si Republica Moldova, insumand 210 elevi, vor participa la cea de-a XII-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Zaplo Saint George City of Debate 1:2″, ce va avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe. Managerul de proiect, avocatul…

- Adoptarea unei conduite preventive, atenția sporita, dar și respectarea urmatoarelor sfaturi, pot fi de folos pentru a evita implicarea in evenimente rutiere. Nu va panicați daca intrați in derapaj! In cazul in care se intampla sa pierdeti controlul masinii sau simtiti ca aceasta este pe cale sa derapeze,…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Operatorul Regional Gospodaria Comunala SA Sfantu Gheorghe a anuntat, marti, ca este nevoit sa intrerupa furnizarea apei potabile in satul Anghelus, comuna Ghidfalau, intrucat conducta de alimentare a inghetat din cauza temperaturilor scazute. Potrivit reprezentantului Gospodariei Comunale, Dezso Csaba,…

- La sfarșitul saptamanii polițiștii au acționat pentru menținerea siguranței publice și pentru prevenirea și combaterea savarșirii de fapte ilicite. Oamenii legii au intervenit la 78 de evenimente, 29 dintre acestea fiind semnalari prin numarul unic de urgența 112. Au fost organizate și desfașurate…

- Avem deosebita placere de a te invita, de vineri pâna sâmbata, 2-3 martie, în intervalul orar 10:00 – 18:00, la Zilele Portilor Deschise Automobile Bavaria Baneasa. Principalele atractii ale evenimentului vor fi noile BMW X2, BMW i3s…

- Aproximativ 20 de lucrari ce au tratat jocul ca modalitate de exprimare a eu-ului, ca modalitate de socializare, educare, invațare, dezvoltare – realizate de cadre didactice din județ, au fost prezentate la simpozionul de creativitate pedagogica ce a avut loc ieri, la Sfantu Gheorghe. Evenimentul,…

- Manifestari culturale, științifice și civice și nu numai sunt cuprinse in ediția de anul acesta a evenimentului intitulat „Primavara culturala” și organizat la Sfantu Gheorghe. Pregatirile sunt in plina desfașurare. „Primavara culturala” – ediția 2018 se va desfașura la Centrul Ecleziastic de Documentare…

- In perioada 9 – 11 februarie s-a desfașurat la Sinaia „Școala politica de iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților”. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții TLDE Covasna, se menționeaza: „In cadrul Școlii de Iarna a avut loc si sedinta…

- Cea de-a doua ediție a „Balului Generațiilor”, organizata sambata 17 februarie (a.c.), in comuna Brețcu, va fi dedicat in acest an special tinerilor din localitate, care implinesc 18 ani chiar in anul Centenarului Marii Uniri. Organizat la inițiativa unui grup de localnici ai comunei Brețcu, oameni…

- O noua baza de inot in municipiul Sfantu Gheorghe se numara printre proiectele pe care Primaria doreste sa le realizeze, actuala piscina generand pierderi considerabile. Primarul municipiului Antal Arpad a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca noua baza de inot ar urma sa fie construita…

- In comunele Aita Mare, Brateș, Comandau, Dalnic, Dobarlau, Valcele și Varghiș nu funcționeaza in prezent nici un cabinet stomatologic. In anul 2018 exista localitați ai caror locuitori trebuie sa se deplaseze mai bine de 10 kilometri pana la cel mai apropiat cabinet stomatologic. Deși, la ora actuala,…

- In acest sfarșit de saptamana, in zilele de 10 și 11 februarie au loc meciurile din cadrul competiției Cupa „OSK”. Meciurile categoriei de varsta 2005 se vor desfașura la Sala Sporturilor din str. Vanatorilor, in spatele Salii Sporturilor „Szabo Kati” de pe Str. Stadionului, nr. 12, maine, 10 februarie.…

- Probabil nu mai exista o iarna la inceputul careia sa nu fie exclamat din partea locatarilor orașului acoperit brusc cu zapada, ca autoritatea competenta „iarași a fost surprinsa de iarna”. Din acest motiv am contactat firma Tega SA sa aflam cat de adevarata este aceasta afirmație, dar mai ales pentru…

- Potrivit dr. Santa Ferenc, epidemiolog in cadrul Direcției de Sanatate Publica a județului Covasna, au fost inregistrate pana la aceasta ora, pe raza județului, doua cazuri de gripa, la adulți – unul cu virus de tip A, iar altul cu virus de tip B. „Din fericire, sunt forme relativ ușoare. Pacienții…

- Un raport privind coexistenta dintre om si carnivorele mari, intocmit de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a fost votat miercuri, la Bruxelles, in cadrul sedintei plenare a Comitetului Regiunilor, a anuntat Biroul de Presa al CJ Harghita. Potrivit sursei citate, raportul intitulat…

- Un sondaj de opinie privind domeniile si proiectele carora autoritatile locale ar trebui sa le aloce mai multi bani in acest an a fost postat, luni, pe site-ul Primariei Sfantu Gheorghe. Cetatenii municipiului sunt indemnati sa raspunda la peste 40 de intrebari, respectiv sa evalueze pe o scara de la…

- Consilierul local Rodica Parvan (PSD) solicita conducerii Primariei Sfantu Gheorghe sa modifice regulamentul de acordare a premiului „Pro Urbe”, astfel incat de aceasta distinctie sa poata beneficia si reprezentanti ai comunitatii romanesti. In cererea adresata autoritatilor locale, Rodica Parvan propune…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Memorialist, diplomat, filosof si istoric, Neagu Djuvara era unanim recunoscut drept unul dintre cei mai importanti intelectuali romani. Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti in 1916, intr-o familie de origine aromana asezata in tarile…

- UPDATE: Peste 20 de pompieri militari au intervenit in aceasta dimineața cu motofierastraie cu lanț pentru degajarea a 75 de arbori cazuți pe DN11C. Un echipaj din cadrul Secției de pompieri Tg. Secuiesc intervine pentru degajarea unor arbori cazuți pe liniile de curent electric in localitatea Balvanyos.…

- 7.443 de cereri inregistrate in județul Covasna in campania 2017, au fost autorizate la plata finala, arata datele centralizate pana marți, de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Conform datelor prezentate intr-un comunicat de presa al APIA se arata ca in județul Covasna, numarul…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- Comuna Vama Buzaului din judetul Brasov va deveni in acest an statiune turistica de interes local, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, primarul localitatii, Tiberiu Chirilas. El a spus ca acest lucru se va intampla cel mai probabil in luna mai, documentatia fiind depusa la Ministerul Turismului…

- Mijlocul lunii lui Gerar ne ofera in fiecare an prilejul de a-l omagia pe marele poet al neamului, Mihai Eminescu și, implicit, Ziua Culturii Naționale. In suita manifestarilor ce au loc in intreaga țara cu acest prilej se inscrie și excelentul Spectacol de muzica și poezie intitulat „Pianul cu…

- Speciile agricole de toamna vor intra in starea de repaus biologic pe fondul scaderii regimului termic din aer si sol, pe aproape intreg teritoriul agricol, arata prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 12 – 18 ianuarie. „In cultura…

- In cursul anului trecut, s-a desfașurat o ampla campanie naționala, a Crucii Roșii Romane, in parteneriat cu Procter&Gamble și PROFI, denumita ,,Hai sa daruim un nou inceput pentru un nou-nascut”, in vederea strangerii de materiale necesare maternitaților din Romania. Astfel, au fost echipate 41 de…

- Expoziția intitulata „Era Glaciara”, oganizata la Muzeul Național Secuiesc din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Muzeului de Științele Naturii din Budapesta, poate fi vizitata pana duminica, 14 ianuarie (a.c.). Așa cum sugereaza și numele sau, expoziția ofera o incursiune in „Era glaciara”, prezentand…

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat, marti, supraimpozitarea cu 300% a unei cladiri din proprietatea Companiei Nationale „Posta Romana”, aflata intr-o stare precara. Cladirea Oficiului Postal de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 este monument istoric si a gazduit pe vremuri Hotelul „Hungaria”. Potrivit…

- Programul național de reabilitare termica pare sa se fi blocat in județul Covasna. Fie din cauza birocrației stufoase, fie din cauza lipsei de interes a oamenilor, ori din cauza ințelegerii deficitare a beneficiilor pe care le poate avea depunerea unei astfel de cereri de finanțare, cu mai puțin de…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- Vineri, in jurul orei 13:00, pe DN 11 in localitatea Santionlunca a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit ca un tanar in varsta de 20 de ani, care conducea o autoutilitara din direcția Targu Secuiesc…

- Da, prea multa incrancenare, prea mult stres, prea multa birocratie, prea multe reguli, indicatii si legi, norme ori canoane!… In vremurile si in lumea aceasta traim noi, astazi, cand bietii oameni sunt coplesiti de povara multor cerinte, revendicari si pretentii, de tot felul si din tot locul!… Eu,…

- Balul Portului Popular, unul dintre evenimentele cele mai așteptate de locuitorii comunei Sita Buzaului, dar și de oamenii din imprejurimi, ajunge la cea de-a VI-a ediție, in data de 20 ianuarie 2018. Pentru al șaselea an consecutiv, Caminul Cultural Sita Buzaului va gazdui Balul Portului Popular, manifestarea…