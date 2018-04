Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de masini se strica zilnic la intrarea in Romania, pe cel mai important drum care leaga tara noastra de Bulgaria, prin vama Giurgiu. Pe o portiune de doi kilometri, Drumul European E85 s-a transformat intr-o capcana pentru soferi si este motiv de cearta intre autoritati, care isi paseaza responsabilitatea.

- SIVECO Romania, in parteneriat cu institutii prestigioase de cultura si personalitati ale societatii romane printre care Editura STEFADINA, Arhiva Nationala de Filme, Biblioteca Digitala a Bucurestilor, Consiliul National al Cinematografiei, Muzeul National de Istorie a Romaniei s.a. va lansa marti,…

- Prima enciclopedie digitala cu istoria si oamenii de valoare ai Romaniei va fi lansata la inceputul lunii aprilie, si va contine imagini de colectie, unele dintre acestea fiind pentru prima data publicate. O parte dintre fotografii au fost chiar animate, pentru a da viata acelui moment, printre acestea…

- In anul Centenarului, cand sarbatorim 100 de ani de existenta moderna a Romaniei, avem datoria sa ne aratam recunostinta fata de inaintasii nostri care au facut posibila Marea Unire de la 1918 si sa regasim acele valori care ne unesc si ne dau putere. In contextul implinirii a 100 de ani de la infaptuirea…

- Politicienii au manifestat un dezinteres total fața de sarbatorirea Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In cadrul discuțiilor solemne, fiecare ales și-a gasit alta preocupare, așa cum a putut.

- ALL DIGITAL Week – pe scurt ADW – este o campanie anuala de incluziune digitala inițiata la nivel European de catre organizația ALL DIGITAL (ex-Telecentre-Europe). Hai pe NET, 2018! este versiunea localizata in Romania a campaniei Europene ALL DIGITAL Week și a fost implementata in perioada 19-25…

- „Revolutia Romana de la 1848 a fost parte a revolutiei europene din acelasi an si expresie a procesului de afirmare a natiunii romane si a constiintei nationale, fiind la baza constituirii statului roman modern", se arata in expunerea de motive a proiectului, potrivit Mediafax. Initiatorii…

- In cadrul Comitetului interministerial dedicat pregatirii Centenarului a fost aprobata prima lista de proiecte alese pe criterii clare. Este vorba despre 68 de proiecte eligibile, finanțate de la Ministerul Culturii, și 21 care se autofinanțeaza. Ministrul Culturii, George Ivașcu, a precizat ca evaluarile…

- O campanie de protest fata de legea salarizarii si gestionarea Centenarului a fost demarata de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR), iar cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, angajatii institutiilor isi vor exprima nemultumirile sub sloganul „Noapte in muzee, in anul Centenarului”.…

- Consiliul Judetean Buzau, Divizia 2 Infanterie „Getica”, Primaria Municipiului Buzau, Fundatia „Maresal Alexandru Averescu” si Fundatia pentru copii si varstnici „Sfantul Sava” de la Buzau, organizeaza, marti 27 martie 2018, urmatoarele activitați: intre orele 10.00 – 11.00, o ceremonie militara și…

- "Astazi sarbatorim nu doar 170 de ani care au trecut de la izbucnirea Revolutiei din 1848, dar comemoram, in acelasi timp, cei 100 de ani de viata in minoritate a maghiarimii din Romania. De 100 de ani, aceasta comunitate a maghiarilor din Romania traieste intr-o tara ca minoritate, intr-o tara in care…

- In saptamana 19 – 25 martie 2018, in Romania se desfașoara Campania anuala „Hai pe NET!” – o campanie de alfabetizare și incluziune digitala inițiata de Fundația EOS, in parteneriat cu Asociația Naționala a Bibliotecilor Publice din Romania și Asociația APDETIC. Aflata la cea de-a noua ediție, campania…

- In mesajul adresat in cadrul unui evenimentului “Romania la Centenar”, organizat de Presedintie, seful statului a trimis sageti inspre actuala Coalitie de guvernare tocmai cand a venit vorba despre organizarea manifestarilor dedicate implinirii a 100 de ani de la Marea Unire in lipsa a ceea ce a subliniat…

- Romania raspunde pentru al 9-lea an consecutiv provocarilor adresate de ALL DIGITAL in campania pan-europeana de incluziune digitala ALL DIGITAL Week 2018! Fundația EOS Romania va organiza in acest an Campania Hai pe Net alaturi de Asociația Naționala a Bibliotecilor Publice din Romania și APDETIC.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- Fundatia EOS, in parteneriat cu Asociatia Nationala a Bibliotecilor Publice din Romania si Asociatia APDETIC, anunta derularea, in perioada 19-25 martie, a campaniei de alfabetizare si incluziune digitala "Hai pe NET, 2018!". Lansarea oficiala a campaniei are loc vineri, de la ora 11,00, la sala de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE KIC invita tinerii sa aplice cu idei inovatoare pentru un loc in marea finala a competiției de idei ClimateLaunchPad, care va avea loc in cursul lunii noiembrie 2018. ClimateLaunchPad…

- Astazi, 8 martie 2018, a avut loc inaugurarea Consulatului onorific din Split, in prezența ministrului roman de externe, a reprezentanților ministerului afacerilor externe și europene al Republicii Croația, a autoritaților centrale croate, a celor din Județul Split - Dalmația, a reprezentanților…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza la Expo Arad, in perioada 22-25 martie, a XXIV-a editie a targului international Confort Construct & Instal. Cel mai mare eveniment de construcții, instalații și decorațiuni din Vestul Romaniei aduna in fiecare an peste 80 de firme…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lanseaza un atac dur la adresa Coalitiei si sustine ca PSD-ALDE sunt incapabili sa aduca un omagiu celor care au infaptuit Marea Unire. Replica acida a politicianului vine dupa ce Guvernul a decis sa-l dea afara pe sefulCiteste si: Romania primeste…

- Cel mai mare targ de nunti din Dobrogea, organizat de Ghidul Miresei, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Navigatie Constanta, va avea loc weekendul acesta, 9ndash;11 martie, la Pavilionul Expozitional Constanta Potrivit reprezentantilor CCINA, nunta perfecta poate fi organizata intr o…

- Prima achiziție consistenta de documente realizata de Biblioteca Județeana “I. S. Badescu” Salaj in acest an este colectia “Romania – Marea Unire. 1918-2018”, aparuta la editura TipoMoldova din Iași si coordonata de istoricul Ioan Scurtu. Acesta este autorul a peste 100 de lucrari, multe dintre ele…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca este o mandrie pentru asociatia pe care o conduce sa organizeze Campionatele Europene de seniori in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire. "Romania a mai organizat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, invita firmele și instituțiile timișene sa participe in mod activ la derularea sesiunii 2018 a Sub-programului “Pioneers into Practice”, prin a deveni…

- Proiectul de colaborare transfrontaliera dintre Romania si Serbia, in zona Banatului, continua pe piata muncii. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza cel de-al doilea targ de job-uri in cadrul proiectului LaborNet.

- Narcis Neaga a fost numit in Consiliul de Administrație al CNAIR. Narcis Neaga a fost director general al CNAIR in perioada 2012-2015. Narcis Neaga a fost demis de la conducerea CNAIR in decembrie 2015 , ca urmare a unei inspectii a Corpului de control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele…

- Premiera documentarului jurnalistic “Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agenția Naționala de Presa a Romaniei AGERPRES, a avut loc la 28 februarie 2018 la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau.

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES a lansat, joi, 22 februarie 2018, documentarul video „Marea Unire - Romania, la 100 de ani”, special conceput pentru sarbatorirea Centenarului.La evenimentul desfașurat la CinemaPRO au fost prezenți Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, Alteța…

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" a fost proiectat joi, in premiera, in prezenta Custodelui Coroanei, Margareta, si a principesei Maria, evenimentul avand loc la CinemaPro din Capitala. Directorul general AGERPRES, Alexandru Giboi, a declarat, inainte de proiectie,…

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților – județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Timisoara si Cancun ar urma sa devina orase infratite iar asta ar putea ajuta la dezvoltarea turismului dintre cele doua tari, spune consulul onorific al Mexicului la Timisoara, Adrian Badescu. Titlul de Capitala Culturala Europeana obtinut de orasul de pe Bega ar putea atrage mexicani aici.…

- Tamar Samash a subliniat ca in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire, Israelul sarbatoreste sapte decenii de la formarea sa ca stat si tot atatea de relatii diplomatice neintrerupte intre cele doua. „Sarbatorim 70 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre Israel…

- Cum ne imbracam anul acesta, cu ocazia marii sarbatori a Romaniei? Raspunsul posibil vine de la un creator de moda roman. Designerul Florin Dobre a lansat o colectie de moda dedicata Centenarului, intitulata „#REZIST (in) Romania 100”, cu prilejul celor 100 de ani de la Marea Unire. Marile publicatii…

- Un designer roman a lansat o colectie de moda cel putin inedita, intitulata „#REZIST (in) Romania 100”, pe care o dedica celor 100 de ani de la Marea Unire. Aceasta a fost preluata de marile publicatii de moda Vogue si British GQ.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, anunța organizarea ediției 2018 a Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara din Europa de inovație și antreprenoriat. The Journey („Calatoria”)…

- Jurnalul va ofera, joi, 1 februarie, rezultatele celei mai ample cercetari menite sa descopere cum se raporteaza romanii la ei inșiși, ca națiune și ca indivizi, la 100 de ani de la Marea Unire.

- „In ceea ce priveste diplomatia comerciala si economica, anul 2017 a fost cel mai productiv din istorie, am avut o crestere record de 25% in schimburile bilaterale cu peste 50 de tari, numeroase misiune economice, comisii mixte interguvernamentale, evenimentele Select USA si Trade Winds, un punct culminat…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Curtea de de Arbitraj Comercial București de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a lansat astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținute de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, prof. univ. dr. Victor Babiuc, președintele Curții de Arbitraj…

- Marti, incepand cu ora 12, la Comisia Economica din Senat vor fi prezenti ministrul Finantelor Ionut Misa alaturi de sefa ANAF, Mirela Calugareanu, discutiile cu membrii comisiei conduse de liberalul Daniel Zamfir fiind axate pe celebrul Formular 600. La intalnire vor participa si reprezentantii Consiliului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie , la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a ISK Sodex 2018. Evenimentul este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire,…

- • Proiectul tehnic și detaliile de executie au peste 1.400 de pagini! Violeta Stoica Simbol al unitații naționale și monument al eroilor neamului, Crucea de pe Caraiman va intampina Centenarul Marii Uniri in șantier și imbracata in schele. Ministerul Apararii Naționale, instituția care a accesat fondurile…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza, in perioada 6 – 9 februarie 2018, la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a unui targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire și climatizare.

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania (CCIFER) lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților - județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera franceza de Comert si Industrie din Romania (CCIFER), lanseaza prima editie a concursului "Orasul durabil", deschis tuturor comunitatilor - judete, municipii, orase, comune - care premiaza initiativele inovatoare din domeniul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, de Ziua Culturii, ca o „treime dintre romani nu citesc anual nici macar o carte, iar limba romana este victima de serviciu a discursului public”. „Marcam Ziua Culturii Nationale in anul Centenarului si cu un an inaintea asumarii de catre Romania a Presedintiei…

- Biroul Prezidiului Academiei Romane a transmis joi o scrisoare in care face mai multe precizari cu privire la Marea Unire si la Centenar si in care face apel la clasa politica din Romania "sa fie la inaltimea misiunii sale”, mai ales in acest an.Academia Romana spune ca Centenarul "nu este…

- In urma cu 109 ani, la Congresul Partidului Național Liberal din 11 ianuarie 1909, Ion I.C. Bratianu este ales in funcția de președinte al partidului. Acesta a ramas in fruntea PNL pana la sfarșitul vieții sale. Ion I.C. Bratianu, nascut pe 20 august 1864 in Argeș, a fost omul politic care a jucat un…