- Costel Enache, antrenorul lui FC Botoșani, e suparat pe elevii sai in urma infrangerii de pe terenul lui Poli Iași, scor 0-1. Botoșanenii vin dupa egalul din etapa trecuta cu "lanterna roșie" Juventus București, scor 0-0. "Concluzia o voi trage dupa ce voi revedea meciul. In prima repriza cred ca am…

- Bosniacul Bojan Golubovic (34 ani) a jucat in 75 de partide pentru Poli Iasi si a marcat 21 de goluri, in perioada 2015-2016. Dupa un sezon foarte bun la Iasi, atacantul a prins transferul carierei la FCSB, dar nu a reusit sa se impuna si a revenit la clubul din Copou, unde s-a facut din nou remarcat.…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine maine partida din etapa a 24 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Juventus Bucuresti.In clasament, FC Viitorul ocupa locul sase, cu 35 de puncte, in vreme ce echipa din capitala e ultima in ierarhie pozitia a 14 a , cu zece puncte.Chiar daca…

- Fotbalistii de la ACS Poli sunt optimisti dupa ce vechiul antrenor a fost schimbat cu Leo Grozavu. La Timisoara vine ”leul ranit” FC Voluntari, echipa invinsa cu 4-0 in prima runda de CSM Poli Iasi, iar alb-violetii au sansa sa faca un meci bun din care sa obtina puncte. Andrei Artean si Gabriel Vasvari…

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- S-a inscris de 263 ori in prima parte a sezonului, iar multe goluri au impresionat spectatorii. Inainte de reluarea campionatului, Betano.com , sponsorul oficial al Ligii 1, va prezinta un top 10 al celor mai frumoase reușite. Sezonul de toamna a inceput și s-a terminat cu goluri de la mare distanța.…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…

- Tehnicianul echipei FC Botosani, Costel Enache, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu ii simte pe jucatori asa cum si-ar fi dorit, inainte de reluarea campionatului.FC Botosani va intalni, duminica, pe teren propriu, de la ora 18.00, formatia Juventus Bucuresti, in etapa a XXIII-a…

- A doua parte a campionatului incepe vineri, cu partida dintre Sepsi OSK și Poli Timișoara. Vremea calda ajuta organizatorii, care nu vor avea probleme. Duminica este programat și meciul dintre FC Botoșani și Juventus București. Partida este programata la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.Ro. ...

- DINAMO FCSB. Dinamo – FCSB, meci din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa, duminica, 18 februarie, de la ora 20:45. Derby-ul DInamo - FCSB este programat pe Arena Nationala. DINAMO FCSB. Programul celorlalte partide din etapa a 25-a a Ligii 1 va fi anuntat pe 29 ianuarie. Gigi Becali,…

- CSM Poli Iași il transfera pe Sadiq El Fitouri, fost junior al lui Manchester City, Fotbalistul libian are 23 de ani și a trecut prin curtile celor mai puternice echipe din Anglia, informeaza telekomsport.ro! Sadiq El Fitouri este asteptat sa semneze cu CSM Poli Iasi! Acesta si-a facut junioratul la…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit ieri, in urma unei trageri la sorti, programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. In faza amintita a competitiei, CSM Politehnica Iasi va juca la Botosani, cu FC, astfel ca o semifinalista a Cupei in acest an va fi data de Moldova. Botosanenii s-au calificat…

- CS Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo Bucuresti in capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti desfasurate joi la casa Fotbalului. Meciul va avea loc in Banie, pe terenul echipei mai slab clasate in editia trecuta de campionat.…

- Atacantul bosniac Bojan Golubovic, in varsta de 34 de ani, a semnat un contract cu FC Botosani, a anuntat, miercuri, gruparea moldoveana.Dorit de antrenorul Costel Enache si in vara, Golubovic are 184 de meciuri si 55 de goluri in Liga I, unde a jucat pentru patru echipe: Ceahlaul Piatra Neamt…

- CSM Poli Iasi a incheiat anul 2017 pe locul 8 in Liga 1, cu 30 de puncte si pastreaza inca sanse la play-off, fiind la patru lungi de pozitia a sasea, cu patru etape inainte de finalul sezonului regulat. Iesenii au avut un parcurs oscilant, cu victorii importante obtinute in fata echipelor din play-off…

- FCSB s-a impus fara probleme in fața celor de la FC Botoșani, 3-0, intr-o partida disputata duminica seara. Becali a renunțat la obiceiul de a negocia pentru un jucator inainte de meciul direct, dar a facut o oferta imediat dupa partida de la Botoșani pentru Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani al…

- Pentru a da asaltul final pentru play-off cu sanse mari, anul viitor, Iasiul are nevoie de doua victorii in meciurile ramase de disputat in 2017, cu Sepsi, in deplasare, si acasa cu Juventus Bucuresti. In tur, elevii lui Flavius Stoican au clacat in aceasta dubla, obtinand un singur punct in fata…

- Denis Alibec a suferit o accidentare la genunchi in meciul cu Juventus București și n-a fost inclus in lot pentru meciul pierdut cu Lugano, scor 1-2, in ultima etapa din Europa League. Atacantul s-a pregatit separat la antrenamentul de astazi, anunța TV Digi Sport, și inca nu se știe daca va fi pe teren…

- CFR e neinvinsa de cinci etape, dar Popa nu e impresionat: ”Ii batem sigur” Echipa lui Dan Petrescu va primi vizita lui ACS Poli Timișoara, sambata, in etapa cu numarul 21 din Liga 1. Antrenorul banațenilor, Ionuț Popa, se gandește inca de acum la duelul cu ”feroviarii”. CFR nu are amintiri placute…

- SEPSI-DINAMO LIVE VIDEO DOLCE SPORT. In tur, Dinamo a avut mari emotii in a o invinge pe Sepsi, 1-0, dupa un penalty contestat. Pe de alta parte, Dinamo a avut rezultate mai bune in deplasare in acest sezon. Partida va fi una importanta pentru ambele echipe. „Gazdele” ocupa locul de baraj…

- Astra joaca in aceasta seara in deplasare la Poli Iasi, de la ora 18:00, in runda cu numarul 20 din Liga 1. Meciul va putea fi urmarit in direct ae TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV si liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Joi a acces in sferturi si Hermannstadt. Marti s-au calificat CSM Poli Iasi, CS Universitatea Craiova si FC Botosani, iar miercuri Gaz Metan Medias si Dinamo. Ultima partida din optimile de finala, ACS Poli Timisoara – FCSB, este programata la ora 21.30.

- Formatia de esalon secund Hermannstadt s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi, pe teren propriu, de Juventus Bucuresti, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Morariu ’59 (autogol) si Tatar ’67.Partidele Chindia Targoviste – Astra Giurgiu si ACS Poli…

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botosani, a declarat in cadrul conferintei de presa premergatoare confruntarii din etapa a XX-a din Liga I cu formatia Concordia Chiajna, ca se asteapta la un meci foarte greu. Tehnicianul le-a cerut elevilor sai sa treaca peste euforia calificarii in sferturile…

- ACS Poli Timișoara – FCSB, in optimile Cupei Romaniei (joi, ora 21.30, Pro TV, Digi, Telekom). Nicolae Dica merge pe Bega cu echipa a treia! Pentru partida din optimile Cupei Romaniei pe care FCSB o va juca pe terenul lui ACS Poli Timișoara, antrenorul Nicolae Dica se va baza pe jucatori precum Emilian…

- Formatia CSM Poli Iasi a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Unirea Slobozia din Liga a III-a, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Golurile au fost marcate de Pedro Medes (11-penalti) si Catalin Stefanescu (66).In minutul 88, portarul iesenilor Kelava…

- Liga I Etapa a 18-a: vineri – ora 18.00: ACS Poli Timisoara – FC Botosani, ora 20.45: Poli Iasi – FCSB; sambata – ora 16.00: Sepsi Sfantu Gheorghe – Gaz Metan Medias, ora 19.00: Universitatea Craiova – Juventus Bucuresti; duminica ...

- CSM Poli Iași e pe locul 9 in Liga 1, cu 21 de puncte, la doar 4 lungimi de Astra Giurgiu, care este pe locul 6. Pentru echipa lui Flavius Stoican urmeaza insa un meci greu, cu FCSB. Partida dintre cele doua este vineri, 17 noiembrie, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look…