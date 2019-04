Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani a murit, aseara, decedat dupa ce masina in care se afla a intrat in coliziune cu un alt autovehicul pe Str. Televiziunii, informeaza vineri Brigada Rutiera a Capitalei. "In jurul orei 22,30, conducatorul unui autoturism care se deplasa dinspre Str. Margelelor catre Str. Drumul Ciorogarla,…

- In 2019, piața imobiliara va inregistra livrarea unui stoc nou de proprietați comerciale de aproape 2 milioane de metri patrați, in creștere cu 37% fața de anul trecut, conform raportului anual lansat de Activ Property Services. Anul trecut, livrarile de proprietați comerciale au insumat 1.425.000 metri…

- Lui Ștefan Mandachi, un om de afaceri din Suceava, i s-a luat tot așteptand sa se construiasca autostrada care sa uneasca Bucureștiul cu Moldova. Omul s-a apucat singur sa construiasca șoseaua, in semn de protest pentru lipsa de implicare a autoritaților care promit de ani buni ca intre Capitala și…

- Centrul Vechi al Capitalei, 2019. Un amalgam de contraste care ii captiveaza pe cei peste 2 milioane de turiști care viziteaza anual Bucureștiul. Restaurante și baruri ticsite impart strada cu cladiri parasite, cu geamuri sparte și un echilibru șubred, de pe ale caror fațade iți sare in ochi bulina…

- 06Cezara Dafinescu nu și-a revenit nici acum dupa dispariția fulgeratoare a soțului sau, dar fiica și nepoții ii umplu sufletul in liniștea casei in care s-a mutat pentru a scapa de toate amintirile ce o legau de persoanele dragi pe care le-a pierdut. Au trecut mai bine de 15 ani de cand o veste tragica…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, susține, in contextul in care Gabriela Firea a atras atenția printr-o scrisoare publica asupra diminuarii bugetului Capitalei, ca lucrurile nu stau asa cum au fost prezentate de edil."Scrisorile acestea deschise am crezut ca s-au inchis atunci…

- Tudor Chirila descrie Romania dupa ce Bucureștiul a fost lovit de capriciile vremii. Ploaia inghețata a facut dezastru in Capitala, acolo unde traficul a fost afectat și zeci de mașini au fost avariate de copacii cazuți.Citește și: Monica Macovei a facut SPECTACOL la audierile din Comisia…