Astazi s-a implinit 1 an de la moartea indragitei actrite Stela Popescu. Interpreta de muzica populara a povestit amintiri legate de drumul lor impreuna prin viața și de destinele lor, care, pe alocuri, au fost identice. Anul trecut, pe 23 noiembrie, Stela Popescu se stingea in propria locuința, la 81 de ani. Vestea dispariției fulgeratoare a celebrei actrițe a picat ca un trasnet pentru Sofia Vicoveanca. Cunoscuta actrita s-a stins in urma unui stop cardio-respirator. Se pare ca actrița era moarta de 12 ore. Aceasta ar fi facut un accident vascular cerebral și a intrat in coma, iar la scurt timp…