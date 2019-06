Stiri pe aceeasi tema

- Seful adjunct al Inspectoratului General de Politie (IGP), Gheorghe Cavcaliuc, a transmis un mesaj catre toti politistii din Republica Moldova, in contextul situatiei politice de la Chisinau. Potrivit lui, diferiti actori politici incearca sa influenteze politistii, sa-i demoralizeze, pentru ca acestia…

- Prima sedinta a guvernului condus de Maia Sandu a fost convocata luni la Chisinau, in cladirea parlamentului, iar in timpul acesteia au fost demisi o serie de inalti functionari, printre care seful Inspectoratului General al Politiei (IGP) din Republica Moldova, Alexandru Panzari, informeaza Radio Chisinau…

- Patru persoane, intre care trei copii cu varste cuprinse intre 6 și 9 ani, au fost duse la spital, duminica seara, dupa un accident care a avut loc pe Defileul Jiului, in apropierea Manastirii Lainici. Impactul s-a produs intre doua autoturisme. Vinovat a fost gasit un tanar de 20 de ani, care…

- Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, a comentat privind contramanifestația fața de flashmobul organizat de blocul ACUM, unde mai mulți tineri, majoritatea fiind copii, scandau cuvinte obscene. „Este o deduciție a dvs, sunt presupuneri ale dvs. Acest lucru trebuie…

- De Ziua Salvatorului, șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, a venit cu un mesaj de felicitare pentru angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.

- Un barbat, in varsta de 52 de ani, a fost incatușat de catre polițiștii de Frontiera de pe Aeroportul Internațional Henri-Coanda, in aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, dupa ce a tulburat linistea si ordinea publica, informeaza Inspectoratului General al Poliției de Frontiera. Dupa efectuarea formalitatilor…

- Recidivistul Pavel Grigorciuc, care l-a agresat pe deputatul democrat Sergiu Sirbu, a fost retinut pentru 72 de ore. Informatia a fost confirmata de seful adjunct al Inspectoratului General de Politiei, Gheorghe Cavcaliuc.