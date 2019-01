Stiri pe aceeasi tema

- Un cațel care a ramas captiv in gheața de pe raul Someș a fost salvat de pompierii din Dej.Pompierii dejeni au reușit sa scoata cainele unei familii ce a ramas captiv in gheața ce s-a format pe apa raului Someș, in dreptul localitații Petrești. Cel mai probabil gheața a cedat in momentul cand animalul…

- Un apel la 112 a anunțat miercuri in jurul orei 15 ca un caine a cazut in apele Someșului Mic. Evenimentul s-a produs in localitatea Petrești din comuna Mintiu Gherlii, iar la locul indicat au intervenit echipaje ale pompierilor de la Detașamentul din Dej. La orele amiezei, localnicii au auzit un caine…

- Un apel la 112 a anunțat miercuri in jurul orei 15 ca un caine a cazut in apele Someșului Mic. Evenimentul s-a produs in localitatea Petrești din comuna Mintiu Gherlii, iar la locul indicat intervin echipaje ale pompierilor de la Detașamentul din Dej. știre in curs de actualizare (0)(0)

- Un barbat este cercetat de polițiști pentru conducere fara permis. Marți, 8 ianuarie, in jurul orei 11.30, politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla – Postul de Politie Comunal Mintiu Gherlii, au depistat pe D.N. 1C, pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla, un barbat in varsta de 28 de ani…

- Intervenție speciala a pompierilor clujeni, luni dimineața. Doua vulpi captive intr-un bazin din Luna de Sus au fost salvate. Mai bine de cinci ore au stat animalele salbatice in apa, pana sa fie descoperite. Cele doua vulpi au intrat in vizorul unor caini, care s-au luat dupa ele. Speriate, salbaticiunile…

- Claudiu Keseru (31 de ani) a inscris golul de 2-0 al Romaniei in meciul cu Lituania, in minutul 47, dupa ce a reluat in poarta goala o minge trimisa de Stanciu pe jos si respinsa de portarul Setkus.

- Pompierii au intervenit in municipiul Tulcea pentru a salva un caine in pericol de inec.Cinci subofiteri au fost solicitati sa intervina pentru scoaterea unui caine cazut intr un canal de colectare a apelor pluviale din municipiul Tulcea. Desi pompierii au intrat prin namol pentru a l salva, catelul…

- Polițiștii din Dej au identificat și depistat doua persoane banuite de comiterea unei talharii. Una dintre ele a fost reținuta pentru 24 de ore. Ieri, in urma activitaților intreprinse de catre polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Dej, au fost identificați doi tineri…